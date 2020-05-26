'Ölümden ve ölülerden bir hayli korkan bir şoför kamyonetiyle cenaze taşımak zorunda kalırsa ne olur?' sorusundan yola çıkılarak senaryolaştırılan 'Sağ Salim', beyaz perdeye komedi türünde yansıdı.
Serinin ilk filmi, 2012'de gişesiyle gösterimdeki 110 Türk filmi arasından 26'ncı oldu.
İkincisi ise 2014'te gösterime girip ilkinden 8 kat daha fazla izlendi. Gösterimdeki 168 Türk filmi arasında 17'nci oldu. Yükselen gişesiyle önce seriyi devam ettirme kararı alındı ama sonra üçüncü filmden vazgeçildi.
SAĞ SALİM (2012)
Yönetmen: Ersoy Güler
Senarist: Ersoy Güler, Ali Alper Erze, Şeyda Delibaş, Korhan Uğur
Oyuncular: Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Kenan Ece, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu, Yakup Yavru
İzleyici Sayısı: 64.996
Hasılat: 536.583 TL
Ölüden ve ölümden çok korkan 'Salim', hayatını biricik kamyonetiyle köyden kasabaya mal götürerek kazanmaktadır. Bir gün köyün muhtarının ısrarı üzerine Mersin'den Sivas'a cenaze taşımak zorunda kalır.
SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN (2014)
Yönetmen: Ersoy Güler
Senarist: Ersoy Güler - Ali Alper Erze
Oyuncular: Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal
İzleyici Sayısı: 513.644
Hasılat: 4.685.899 TL
'Salim'in kimsesiz bir cenazeyi sevabına memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan trajikomik macera, yol arkadaşı 'Nihal'in annesinin intikam için rehin alınmasıyla yeniden başlıyor. Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 kötü adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler.
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