Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İbrahim Büyükak...

'Çok Güzel Hareketler'de birçok skeç yazdı.

Bir de ekiple birlikte 'Çok Filim Hareketler Bunlar'ın senaryosunu...

O ekiptekilerin geleceği BKM Mutfak’tan ayrıldıktan sonra belli olacaktı.

Yuvadan ayrıldıktan sonra kendi kanatları üzerinde uçup uçamayacakları, hikâye oluşturma adına hayal gücüne sahip olup - olmadıkları, senaryo yazıp - yazamadıkları en belirleyici öge olacaktı.

İbrahim Büyükak, ilk film senaryosunu Zeynep Koçak ile birlikte 'Küçük Esnaf' adıyla yazdı.

832.050 kişi tarafından izlenen film, izleyici sayısı açısından o yıl, 179 Türk filmi arasından 14'üncü oldu.

İbrahim Büyükak, tek atımlık kurşun muydu yoksa hayal kurma yetisi güçlü, senaryo yazma becerisi yerleşik biri miydi?

Bu sorunun cevabı ancak bir sonraki çalışmalarında alınacaktı.

Bu nedenle 'Küçük Esnaf’tan sonraki filmi kariyerinin geleceği için büyük ölçüde önem arz ediyordu.

İbrahim Büyükak, kendi kanatlarıyla uçabileceğini komedi - mecera türündeki 'Yol Arkadaşım' serisiyle gözler önüne serdi.

İşin ilginç yanı, 'Yol Arkadaşım'ı planlamamış, projelendirmemiş olmasıydı.

Fikir, ortaya bir anda çıktı.

Nasıl mı?

Şöyle;

İbrahim Büyükak, 'Küçük Esnaf'ın gösterime girmesinden bir - iki ay sonra soluğu Kaş'ta aldı.

'Küçük Esnaf'ın izleyiciden gördüğü ilginin de verdiği şevkle yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı.

Bir akşam haberleri izliyordu.

Kurban bayramı için uçak ve otobüslerde yer kalmadığı, bu nedenle otomobili olmayanların, benzin parasına ortak olarak otomobili olanlarla yolculuk ettiği haber veriliyordu.

İbrahim Büyükak'ın zihninde o anda fikir ampulü yandı; 'Böyle bir yol hikâyesi olsa nasıl olur?'

Daha önceden tasarladığı senaryoyu bir süreliğine rafa kaldırıp yol hikâyesine yoğunlaşan İbrahim Büyükak, 'Belli bir üre yol arkadaşlığı edecek olanları bir araya getiren bir telefon uygulaması olsa' diye düşündü.

O uygulamanın adını da 'Yol Arkadaşım' olarak hayal etti.

Sonra karakterlerin nasıl tipler olacağını hayal etmeye başladı.

İlk hayal ettiği karakter bir ilaç mümessiliydi. Oğuzhan Koç'un ilaç mümessili olan ağabeyi Onur Koç'u arayarak mesleği hakkında bilgi edindi.

Sonra da 'Şeref'in nasıl bir tip olması gerektiğine kafa yordu.

Bir ay sonra senaryo hazırdı.

Senaryosunu önce yakın çevresinin beğenisine sundu. Beğeni puanı yüksek olan senaryosunu Necati Akpınar'a götürdü.

Heyecanın dozu yüksek.

BKM, hikâyeye güvenip filme çekilmesine para yatıracak mı?

Necati Akpınar, 'Tamam, çekiyoruz' deyince bir çırpıda oyuncu kadrosunu oluşturma çalışmalarına başlandı.

Önce 'Onur'u kendisi canlandırmak istese de bu rol için başka oyuncularla da görüştü.

En sonunda Oğuzhan Koç'a 'Bu karakteri biraz da senin iç dünyandan esinlenerek yazdım. Acaba sen mi oynasan?' dedi.

Oğuzhan Koç'un senaryoyu beğenip 'Oluruz diyorsan ben de isterim' demesiyle 'Onur'un rol sahibi belli oldu.

İbrahim Büyükak, bu konuda şunları söyledi; "İyi ki de oldu. Bu sayede çok iyi bir ikili olduk. Gerçek hayattaki arkadaşlığımız rolün içindeki sıcaklığa da çok iyi duygu kattı."

Oğuzhan Koç'un 'Onur'u canlandıracağı belli olunca 'Şeref' karakteri doğal olarak İbrahim Büyükak'a kaldı.

Sıra başrol kadın oyuncuyu belirlemeye gelmişti.

İbrahim Büyükak'ın zihninde bir kaç oyuncu vardı. Hepsini süzgecinden geçirdikten sonra kararı o dönemin fenomeni Aslı Bekiroğlu'nda kıldı.

Görüşmeye geldi. Bitiminde 'Bahar' rolü Aslı Bekiroğlu'nun oldu.

Sonra da Eda Ece ile anlaşıldı ve seri haline gelecek olan 'Yol Arkadaşım'ın Cunda'daki setine çıkıldı.

İbrahim Büyükak, setin birinci haftasında şunu gördü; ekip son derece uyumluydu ve doğru bir kadro oluşturulmuştu.

Kadro deyince; benzinlikteki 'Cemre' karakterini canlandıran Bahar Şahin, 'Yol Arkadaşım' ile ilk film çalışmasına imza attı. İbrahim Büyükak, Şahin'in filme dahil olma sürecini şöyle anlattı; "O rolü oynadığı bir video geldi. Kendisi o zamanlar daha bu kadar tanınmıyordu. Sete geldi, benzinlikteki kız için inanılmaz bir performans sergiledi."

Evet, İbrahim Büyükak'ın da belirttiği gibi Bahar Şahin'in performansı pek iyiydi. Öyle ki; İzmir Film Festivali'nde 'Umut Vadeden Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

İbrahim Büyükak'ın tek başına senaryosunu yazdığı ilk film olan 'Yol Arkadaşım' izleyiciyle 2017'de buluştu.

2.060.866 kişi tarafından izlenen film o yıl, izleyici sayısıyla 192 film arasından 5'inci sırada yer aldı.

İzleyici sayısı, İbrahim Büyükak'ın tek atımlık kurşun olmadığının önemli bir göstergesiydi ama yeterli değildi.

Kat edeceği bir yol daha vardı; 'Yol Arkadaşım 2'...

İbrahim Büyükak, hikâyenin devamını yazdı.

BKM, çekim şartlarını oluşturdu.

Yönetmen Bedran Güzel ile 'Onur'u canlandıran Oğuzhan Koç 'Devam' dedi.

Hiç ara verilmeden ikincisinin çekimlerine geçildi.

İbrahim Büyükak'ın "Devam filminde Olgun Toker, Kıvanç Baran gibi çok değerli oyuncular yer aldı. Hatta Tamer Levent ağabeyimiz çok önemli bir karakter çıkarttı. Dediğim gibi kast ve hikâyenin içerisinde bir sinerji oluşturduk. Sağ olsun hem oyuncularımızın hem reji ekibimizin enerjisi çok güzel bir şekilde perdeye yansıdı. O yüzden de izleyicimiz bu hikâyeyi çok sahiplendi ve tatlı bir başarı elde ettik" sözleriyle yorumladığı 'Yol Arkadaşım 2', 2018'de gösterime girip 2.343.218 kişinin ilgisine mazhar oldu.

O yıl gösterimde olan 231 Türk filmi arasında 4'üncü olan 'Yol Arkadaşım 2', İbrahim Büyükak'ın hikâye anlatma gücünün altını çizdiği film oldu.

Seri devam edecek mi?

İbrahim Büyükak'ın zihninde yeni bir maceranın hikâyesi şekillendi. Büyükak, 'Yol Arkadaşım'ın 3'üncüsü hakkında şunları söyledi; "3'üncü film gelecek mi diye çok soru alıyorum. Aslında kafamda bir hikâye var ama bu ne zaman olur tam olarak bilmiyorum. Hatta bunu Oğuzhan ve Bedran ile paylaştım. Onlar da çok istiyorlar. Çok merak ediyoruz. Bir gün 3'üncü filmimizle izleyicimizin karşısına çıkmayı umut ediyoruz. İnşallah onlarda ilk iki filmi sevdikleri kadar 3'üncü filmimizi de severler."

İbrahim Büyükak, filmde oldukça önemli konuma sahip olduğunu dile getirdiği Dilber Ay ile ilgili görüşlerini ise şöyle ifade etti; "Tabii unutmadan geçemeyeceğimiz ‘Muzaffer Usta' karakteriyle Dilber ablamız inanılmaz bir performans sergiledi. Unutulmaz sahnelere imza attı. Hatta filmden bağımsız olarak birçok kez sahneleri önüme çıktı. Filmi izlemeyenler bile sahneyi görüp ‘Bu hangi filmden?' diye soruyorlar. Dilber ablamız çok güzel bir karakter sergiledi. Geçen gün de sosyal medya hesabımda paylaşmıştım "Siz Muzaffer'i görünce beni erkek sandınız değil mi? Siz kadın mısınız?" diyaloğu beni filmde en çok eğlendiren sahnelerden biriydi. Sağ olsun hoş görüsüne sığınarak öyle bir şaka yaptık ve dünyanın en güzel küfür eden kadınıydı. Ruhu şad olsun.

YOL ARKADAŞIM (2017)

İzleyici Sayısı: 2.060.866

Hasılat: 22.603.508 TL

YOL ARKADAŞIM 2 (2018)

İzleyici Sayısı: 2.343.218

Hasılat: 29.847.365 TL

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.404.084

TOPLAM HASILAT: 52.450.873 TL