Ajda Pekkan sinemaya girdi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Osman F. Seden'in senaryosunu yazdığı, yapımcısı olduğu 'Adanalı Tayfur' serisinin önemi şöyle;

'Abidik gubidik', 'yeşşe', 'şepkenin altında', 'kelaj' ve 'bilekis' gibi kendi ürettiği birçok absürt kelimeyi, izleyicilerin diline pelesenk eden Öztürk Serengil, 'Adanalı Tayfur' ile şöhretini artırmasıyla şovmenliğe de başladı.

TV'de 'Gülünüz Güldürünüz' adlı yarışma programı hazırlayıp sunan Öztürk Serengil, bu yarışmayla birçok kişiyi sahne ve sinema dünyasına kazandırdı.

Öztürk Serengil, kendi şirketini kurup hem film yapımcılığı da yaptı hem de dönemin ünlü oyuncuları Fatma Girik ve Sadri Alışık'ın yanı sıra Ajda Pekkan'ın ilk plağını çıkardı.

'Adanalı Tayfur', aynı zamanda 46 filmde başrol oynayan Ajda Pekkan'ın oyunculuğa adım attığı film olma özelliğini taşıyor. Pekkan, 1963'te Ses Dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda birinci olmuştu. Anlaşma gereği, yarışmanın organizatörü, Ajda Pekkan'ın 6 filmde rol almasını sağlayacaktı. O filmlerden ilki 'Adanalı Tayfur' oldu.

Ajda Pekkan, her ne kadar sinemada başarılı olup 1963 1969 arasındaki 6 yılda 45 filmde rol alsa da oyunculuğu bırakıp tamamen müziğe yöneldi. Pekkan, diğer filmini 2001'de çekti.

'Adanalı Tayfur Kardeşler'de başrol kadın oyuncusu Türkan Şoray, 'Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi'de ise Fatma Girik oldu.

* Adanalı Tayfur (1963)

* Adanalı Tayfur Kardeşler (1964)

* Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi (1964)