Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Kutsal Damacana'...

Şafak Sezer'in oyunculuğunun yanına senaryo yazarlığını da ekleyerek kolektif sinemacı olduğu, Türk sinemasında komedi türünün yükselmesinde önemli bir paya sahip olan seri.

Selin Altınel ile Şenol Zencir'in yapımcısı olduğu komedi türündeki serinin 3 filmi toplam 1.661.153 kişi tarafından izlendi. Serinin ikinci filmi 'Kutsal Damacana 2: İtmen' ile senaristlik kariyerine başlayan Şafak Sezer, üçüncü filmde yer almadı.

Şafak Sezer'in kadrodan ayrılmasıyla ilk ikisinden bağımsız hikâye ve karakterlerle çekilen üçüncü film, beklenen gişe rakamının altında kalınca seriye devam edilmedi.

KUTSAL DAMACANA (2007)

Yönetmen: Kamil Aydın

Senarist: Ahmet Yılmaz

Oyuncular: Şafak Sezer, Settar Tanrıöğen, Yıldırım Memişoğlu, Ersin Korkut, Eyşan Özhim, Erdal Tosun

İzleyici Sayısı: 627.855

Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren 'Fikret', artık İstanbul'a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı 'Asım' ile bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler.

KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN (2010)

Yönetmen: Korhan Bozkurt

Senarist: Şafak Sezer

Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Mustafa Üstündağ, Tuğba Karaca

İzleyici Sayısı: 802.547

'Fikret', eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somali'li korsanların saldırısına uğrar, korsanlar gemiyi ele geçirir. 'Fikret', denize atlayıp kaçar...

KUTSAL DAMACANA DRACOOLA (2011)

Yönetmen: Korhan Bozkurt

Senarist: Ahmet Yılmaz, Şenol Zencir

Oyuncular: Ersin Korkut, Şahin Irmak, Sinan Bengier, Özge Ulusoy, Ceyhun Fersoy

İzleyici Sayısı: 230.751

Akıncı 'Kara Fuat' bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi 'Vlad'ı yakalamış ve hapse atmıştır. Yıllarca hapiste kalan 'Vlad', çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış herkesi kazığa oturtmuştur.