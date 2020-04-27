Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Mankenlik yaparken rol aldığı bir reklam filmiyle keşfedilen, gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 1980 yapımı 'Devlet Kuşu' ile oyunculuğa başladı.

Bir erkek dergisine verdiği pozlarla ülke çapında şöhret olan Serpil Çakmaklı, 1985'te çekilen Sinan Çetin'in yönettiği '14 Numara' ile kariyerinde sıçrama yaşayarak 1980'li yılların gözde kadın oyuncularından biri oldu.

'14 Numara'dan 2 yıl sonra Melih Gülgen, 'Patroniçe'yi çekti. Serpil Çakmaklı'ya başrolde Ünsal Emre'nin eşlik ettiği 'Patroniçe'de 'Kezban', İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan genç bir kızdır. Nişanlısıyla İzmir'e giden 'Kezban', vizitesi 5600 TL olan geneleve satılır.

'Patroniçe', izleyici tarafından ilgi görünce Melih Gülgen, Mehmet Aydın ile senaryosunu birlikte yazdığı 'Patroniçe 2'yi gösterime çıkardı.

Serpil Çakmaklı'ya ikinci filmde de Ünsal Emre eşlik etti.

'Kezban', genelevde 'Gülsüm' adını kullanmaktadır. 'Gülsüm', genelev mafyasını zamanla saf dışı bırakarak çalıştığı genelevin patroniçesi olur. Rant kavgasına girdiği 'Pala Hasan'ı öldürtünce diğer mafya babaları tedirgin olur. Bu olay 'Gülsüm' ile diğer grupları karşı karşıya getirir. Öte yandan 'Pala Hasan'ın çetesi, 'Gülsüm'ü ortadan kaldırmak için bir plan yapmaktadır.

* Patroniçe (1987)

* Patroniçe 2 (1987)