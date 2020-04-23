İstanbul'da define var

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

4 kardeş babalarının vasiyetlerini yerine getirmek için Yavuz Sultan Selim'in hazinedarbaşısı Emin Ağa'nın hazinesini bulmak için Kayseri'nin bir köyünden İstanbul'a gider.

Saffet... Kemal Sunal

Himmet... Zeki Alasya

Hayret... Metin Akpınar

Gayret... Halit Akçatepe

1974 yapımı bu filmin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi 'Köyden İndim Şehire' aynı yıl çekildi. Başrol oyuncu kadrosu ikinci filmde de kamera karşısına geçerken ilk filmdeki Münir Özkul ile Adile Naşit'in yerine Leman Çıdamlı ve Tekin Akmansoy geldi.

4 kardeş, hazineyi İstanbul'da bulamayıp köylerine döner.

Tarlalarını kazarken babalarından kalan altınları bulurlar.

Şimdi sıra, altınları paraya dönüştürmeye gelmiştir.

Bu kez istikametleri Ankara'dır.

Altınları kuyumcu hemşehrileri 'Ali Rıza'ya bozduracaklardır.

Sırtlarında bir çuval altınla dolaşan 4 kardeş, ceplerinde 5 kuruş bile olmadığı için karınlarını suyla doyurmaya çalışır.

Açıkgöz 4 kardeşin büyükşehirde başlarına gelenlerin hikâye edinildiği 'Salak Milyoner' ile 'Köyden İndim Şehire', Türk sinemasının seçkin serilerinden biri Kemal Sunal'ın aynı yıl çekilen 'Salako' ve 'Mavi Boncuk' ile birlikte ilk başrol çalışması oldu.

Her iki filmi de Ertem Eğilmez yönetirken, senaristleri farklıydı.

'Salak Milyoner'in senaryosunu Sadık Şendil, 'Köyden İndim Şehire'nin senaryosunu ise Zeki Alasya yazdı.

4 kardeşten evli olan üçünün eşlerini Perran Kutman, Oya Alasya ve Meral Zeren canlandırdı.