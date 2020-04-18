Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Seyyid Battal Gazi...

Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı tarihi kişiliklerden biri olan Seyyid Battal Gazi, 8'inci yüzyılda yaşadı.

Babası Malatya Serdarı Hüseyin Gazi, annesiyse Saide Hatun.

Seyyid Battal Gazi, Emeviler zamanında Arap ordusuyla birlikte İstanbul kuşatmasına katıldı. 740'daki Akroinon Savaşı'nda 45 - 50 yaşlarında hayatını kaybetti. Soyundan gelenler, Amasya Merzifon'da, Eskişehir Seyitgazi'de ve Malatya'da yaşıyor.

Seyyid Battal Gazi'nin Malatya'da doğduğu ev yıkıntı halinde korunmaktadır.

Seyyid Battal Gazi, ilk kez 1937'de romana konu olurken, beyazperdeye 1971'de yansıdı.

Seyyid Battal Gazi ile ilgili ilk film 1966'da Muharrem Gürses'in senaristliğinde ve yönetmenliğinde çekildi.

'Battal Gazi Ölüm Kalesi Cengi' adlı filmde başrolleri Atilla Gürses, Tijen Par, Sevim Emre, Atıf Kaptan, Diclehan Baban paylaştı.

'Battal Gazi Ölüm Kalesi Cengi'den 4 yıl sonra Memduh Ün, Seyyid Battal Gazi'yi tekrar sinemaya uyarlayarak seri haline getirdi.

'Battal Gazi Destanı'nın senaryosunu Atıf Yılmaz ile eşi Ayşe Şasa birlikte yazarken başrolleri Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, Meral Zeren ve Reha Yurdakul paylaştı.

Atıf Yılmaz'ın yönetmeni olduğu, babasının katillerinin izinde mücadele eden 'Battal Gazi'nin macera ve aşk konulu hikâyesinin anlatıldığı 'Battal Gazi Destanı'nda 'El Cid' ve 'Ben Hur'un filmlerinin müzikleri kullanıldı.

Serinin 2'nci filmi 'Battal Gazi'nin İntikamı'nı senaryoyu Duygu Sağıroğlu ile birlikte yazan Nejat Saydam yönetti.

Bizanslılar tarafından karısı ve çocuğu kaçırılan 'Battal Gazi', onları kurtarmak için Amoryon Kalesi'ne gider. 'Battal Gazi' burada yakalanır ve karısı çarmıha gerilerek canlı canlı yakılır. Oğlu da ileride öz babasını öldürmesi için Bizans şövalyesi olarak yetiştirilir. 8 yıl tutsak kalan 'Battal Gazi', sonunda kaçarak intikam almak ve oğluna kavuşmak için yaşamaya başlar.

Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci, Reha Yurdakul ve Nevin Nuray'ın başrollerini paylaştığı 'Battal Gazi'nin İntikamı'nda yine 'El Cid' ve 'Ben Hur'un filmlerinin müzikleri kullanıldı.

Serinin 3'üncü filmi Savulun 'Battal Gazi Geliyor'...

Filmi, senaryoyu Duygu Sağıroğlu ile birlikte yazan Nejat Saydam yönetirken Cüneyt Arkın'a Meral Zeren,Bilal İnci, Nevin Nuray ve Sertan Acar eşlik etti.

Filmde bu kez 'Winnetou' adlı filmin müziği kullanıldı.

Serinin son filmi 'Battal Gazi'nin Oğlu'...

Halk kahramanı 'Battal Gazi'nin yaşlandığında Bizanslı komutan 'Antuan' tarafından öldürülmesi sonrasında, 'Battal Gazi'nin oğlunun büyümesi ve yıllar sonra Bizanslı komutandan babasının intikamını alma çabasını konu edinen filmin senaryosunu Duygu Sağıroğlu yazarken yönetmen koltuğuna Natuk Baytan oturdu.

Cüneyt Arkın, bu filmde başrolleri Zerrin Arbaş, Bilal İnci ve Yavuz Selekman ile paylaştı.

BATTAL GAZİ FİLMLERİ

* Battal Gazi Destanı (1971)

* Battal Gazi'nin İntikamı (1972)

* Savulun Battal Gazi Geliyor (1973)

* Battal Gazi'nin Oğlu (1974)

BATTAL GAZİ ROMANLARI

* Battal Gazi Destanı (Abdullah Ziya Kozanoğlu - 1937)

* Battal Gazi (Murat Sertoğlu - 1967)

* Battal Gazi'nin Oğlu (Murat Sertoğlu - 1968)

* Battal Gazi'nin Torunu (Murat Sertoğlu - 1973)

* Battal Gazi (Cavid Ersen - 1971)

* Battal Gazi'nin Oğlu (Oğuz Özdeş - 1968)

* Battal Gazi (İbrahim Ünsal - 2010)