Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Dönem, çizgi roman dönemi olunca, 'Karaoğlan', 'Malkoçoğlu', 'Battal Gazi' ve 'Tarkan' gördükleri ilgi üzerine filmlere de uyarlandı.

Gördükleri ilgi nedeniyle de seri filmler olarak Türk sinemasında iz bıraktılar.

1971'de ortaya bir çizgi roman kahramanı daha çıktı.

'Kara Murat'...

Rahmi Turan'ın eseri olan 'Kara Murat', önce bir gazetede yayımlanmaya başladı. İlk kez 5 Aralık 1971'de Turan'ın yazı işleri müdürü olduğu gazetede 'Fatih'in Fedaisi Kara Murat' olarak yayımlanan çizgi romanda 'Kara Murat'ın 'Aşk ve Kan' adlı ilk macerası 153 gün boyunca kesintisiz bir şekilde yayımlandı.

Rahmi Muratoğlu takma adıyla Rahmi Turan'ın hikâyesini yazdığı, Abdullah Turhan'ın çizimlerini yaptığı 'Kara Murat'ı Türker İnanoğlu sinemaya uyarladı. İnanoğlu, Turan'a 25 bin TL telif ücreti verdi.

Daha önce 'Malkoçoğlu' ile 'Battal Gazi'yi canlandıran, bu karakterleri fenomen hale getiren Cüneyt Arkın 'Kara Murat' için de biçilmiş kaftandı.

Türker İnanoğlu da biçilmiş kaftanı 'Kara Murat'ın üzerine giydirdi.

* 'Kara Murat', 'Fatih'in Fedaisi Kara Murat' adıyla 18 ciltlik bir kitap haline getirildi.

* 'Kara Murat', 1980'li yıllarda dergi haline getirildi.

* 1971'den son sayısının yayımlandığı 1988'e kadar olan süreçte 'Kara Murat'ın 21 macerası yayımlandı. Abdullah Turhan'ın Rahmi Turan ile yollarını ayırmasından sonra 'Kara Murat'ın yazılan son macerası olan 'Dişi Şeytan'ı Süleyman Gök çizdi.

Akıncı beyi 'Kara Murat'ın hayattaki en önemli amacı Fatih'in fedaisi olarak Türklere zulüm uygulayanları cezalandırmak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni yerler fethetmesini sağlamak.

'Kara Murat' serisinin 7 filminin senaryosunu Fuat Özlüer ile Erdoğan Tünaş yazarken Natuk Baytan yönetmenliğini üstlendi.

Serinin ilk filmi 'Kara Murat Fatih'in Fedaisi'...

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Hale Soygazi, Turgut Özatay ve Erol Taş.

'Kara Murat', Türklere zulüm yapılan yerlerde taş üstünde taş bırakmazken 17 Kasım 1972'den itibaren filmin gösterime girdiği sinema salonlarının adeta kapısı - penceresi kırıldı.

Öylesine ilgi görünce 'Kara Murat'ın seri film haline dönüşmesi kaçınılmaz oldu.

İkinci film 'Kara Murat: Fatih'in Fermanı'nda 'Fatih Sultan Mehmet', Bizans prensesi 'Irene'i sevmektedir. İstanbul'un fethi sırasında 'Irene' öldürülür. Buna çok üzülen padişah, 'Irene'in öldürülmesini araştırmak ve intikamını almak üzere 'Kara Murat'ı görevlendirir.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Hale Soygazi, Meral Orhonsay, Melda Sözen ve Erol Taş.

'Kara Murat: Ölüm Emri'nde 'Kara Murat'ın görevi Bizans'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmasını engellemektir. Sultan II. Murat ölünce İmparator Konstantinis, tahta 'Şehzade Orhan'ın geçmesi için dalavere çevirir. Oysa ki tahta çıkma sırası II. Mehmet'tedir. 'Kara Murat', Bizans oyununu bozmak için yola çıkar.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Feri Cansel, Cemil Şahbaz , Melek Ayberk ve Bülent Kayabaş.

'Kara Murat: Kara Şövalyeye Karşı'da Bizans Prensi 'Carlos', çocukken 'Kara Murat'ın babasını öldürüp ikiz kardeşi 'Mehmet'i kaçırır. 'Kara Murat', içinde büyük bir intikam hırsıyla büyür.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Burçin Doğu, Mualla Omay, Reha Yurdakul, Hayati Hamzaoğlu, Bora Ayanoğlu.

Ernst Hofbauer'in Natuk Baytan'a eşlik ettiği 'Kara Murat: Şeyh Gaffar'a Karşı'da 'Fatih Sultan Mehmet', İstanbul'u fethettikten sonra sıra Muşar Kalesi'ne gelmiştir. Padişah, dört elçisini Muşar'ın hakimi 'Şeyh Gaffar'a vergi bağlamaya gönderir. 'Şeyh Gaffar', vergi vermediği gibi kendisinin daha güçlü olduğunu ileri sürerek elçileri zindana attırır. 'Fatih Sultan Mehmet', kalenin fethi için bir ordu hazırlatır. Ordu, kaleyi kuşatır ama alamaz. 'Şeyh Gaffar'ın direnişindeki sırrı bir türlü çözülememiştir. 'Fatih Sultan Mehmet', 'Kara Murat'ı çağırır...

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Daniela Giordano, Serçin Erdem, Yavuz Selekman, Hüseyin Alp ve Turgut Özatay.

'Kara Murat: Denizler Hakimi'nde Kaptan-ı Derya 'Yunus Paşa', savaş ganimetleriyle İstanbul'a dönmektedir. Kara korsan ve adamları bu ganimetlere el koyar. Ayrıca Türk köylerine baskın yapıp halkı öldüren bu korsanları cezalandırmak için 'Fatih Sultan Mehmet', 'Kara Murat'ı görevlendirir.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Sevda Karaca, Peter Fabian, Hüseyin Baradan.

Serinin son filmi 'Kara Murat: Devler Savaşıyor'da 'Fatih Sultan Mehmet', Mora Yarımadası'nın yöneticisiz kaldığını öğrenir. Mora'da karışıklık baş göstermiştir. 'Rum Kani Paşa', bu karışıklığın nedeni olarak sadrazamı suçlar. 'Kara Murat' ise 'Rum Kani Paşa'nın sadrazamın yerinde gözü olduğu için iftira attığını, bunun doğru olmadığını ileri sürer. 'Fatih Sultan Mehmet', bu sözleri üzerine 'Kara Murat' için ölüm fermanı çıkarır.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Canan Perver, Tanju Gürsu, Sümer Tilmaç.

* Kara Murat: Fatih'in Fedaisi (1972)

* Kara Murat: Fatih'in Fermanı (1973)

* Kara Murat: Ölüm Emri (1974)

* Kara Murat: Kara Şövalyeye Karşı (1975)

* Kara Murat: Şeyh Gaffar'a Karşı (1976)

* Kara Murat: Denizler Hakimi (1977)

* Kara Murat: Devler Savaşıyor (1978)

Cüneyt Arkın'ın 'Kara Murat'ı canlandırdığı seri filmlerin sonuncusundan 36 yıl sonra Usta Ailesi, 'Kara Murat'ı yeniden seri film haline getirmek istedi.

Bu amaçla Murat Usta ile Halil İbrahim Usta'nın yapımcılığında 2014'te çekilen 'Fatih'in Fedaisi: Kara Murat'ın senaryosunu Aytekin Birkon ile Fatih Usta yazdı.

Fatih Usta'nın 'Kara Murat'ı da canlandırdığı filmde kendisine başrollerde Bahadır Sarı, Nezih Işıtan eşlik etti.

'Kara Murat'; yağız, güçlü ve genç bir akıncı beyidir. Osmanlı İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında Sırbistan'da geçen savaşta tek başına Bizans askerlerinin arasına girip savaşın gidişatını değiştirebilecek bir savaşçıdır.

Gösterime 16 Ocak 2015'te giren 'Fatih'in Fedaisi: Kara Murat', 151.416 kişi tarafından izlendi.

1.622.563 TL'lik gişe getirisi, filmin maliyetini karşılamadığı için 'Kara Murat'ın yeni dönem Türk sinemasında yeniden seri haline gelmesi mümkün olmadı.