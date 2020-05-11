Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

8 çocuk doğurup boyunca büyüttü.

Çocuklarının ve eşinin hayatlarını düzenleme konusundaki başarısıyla tam bir ev kadını olan 'Xate', belediye başkanı olan eşinin trafik kazasında ölmesi üzerine koltuğu devraldı.

Okuma - yazma bilmeyen 'Xate', her türlü sorunu kadınca yöntemleriyle çözmeye başlayınca Midyat halkı için de ülkedeki diğer insanlar için de hayat eskisi gibi olmayacaktır.

Demet Akbağ'ın 'Xate'yi canlandırdığı, gösterime 2012'de giren 'Hükümet Kadın'ın senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat, aynı zamanda 'Faruk'u canlandırdı.

Komedi türündeki 'Hükümet Kadın, 1.401.665 kişi tarafından izlenince ara verilmeden ikincisi çekildi.

İzleyiciyle 2013'te buluşan serinin ikinci filmi için 1.530.071 bilet kesildi.

İkinci filmde hikâyede geri dönülerek 'Xate' ile 'Faruk'un belediye başkanlığı için yaptıkları seçim kampanyasında yaşananları hikâye edinildi.

BKM yapımı her iki filmde Demet Akbağ ile Sermiyan Midyat'a başrollerde Ercan Kesal, Gülhan Tekin, Bülent Çolak, Burcu Gönder, Haki Biçici, Olgun Toker ve Bahadır Efe eşlik etti.

2.931.726 kişi tarafından izlenen iki 'Hükümet Kadın', 27.535.595 TL hasılat elde etti.