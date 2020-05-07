Cem Yılmaz klasiği

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cem Yılmaz, askerlik görevi sırasında Kosova'daki NATO Barış Gücü'nde bulunan Türk askerlerine stand up yaptı.

Orada; Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'un sınırlarının kesiştiği noktada Goralıların hikâyesini öğrendi.

Günümüzde nüfusları 60 bin olan Goralılar, etnik aidiyetleri kesinleşmemiş olduğu için birçok devlet ve kültür tarafından paylaşılamıyor.

Müslüman olan Goralılar, Türkçe, Sırpça, Bulgarca, Arnavutça ve kendi öz dilleri Goranice'yi konuşuyor.

Goralılar, dillerinde 3 bine yakın Türkçe kelime bulunması, Müslüman olmaları, yemekleriyle, gelenekleriyle ve giyimleriyle Balkanlar'daki Türkler ile oldukça benzerlik göstermeleri açısından genellikle Türk olarak kabul ediliyor.

Goralılar...

Cem Yılmaz, önce halıcı 'Arif Işık'ın uzaylılarla yaşadığı macerada Gora adını kullandı.

2004 yapımı 'G.O.R.A'...

4.001.711 kişi izledi.

'G.O.R.A', 5 milyon dolarla o dönemler için astronomik bir bütçeye sahipti. Bütçesinin bu kadar çok olmasının nedenlerinden biri iki yıl gibi uzun bir sürede çekilmesiydi.

Uzun sürede çekilmesinin nedeni de şuydu; filmin yapımcısı, Uzan Ailesi'ne ait olan Türk Film adlı şirketti. Filmin çekimlerine başlandıktan bir süre sonra TMSF, Uzan Ailesi'nin bankalarına el koyunca masraflar için gerekli olan para akışı durdu.

Filmin çekimleri, TMSF'nin kontrolünde olduğu dönemde sık sık durdu.

BKM, 'G.O.R.A'yı TMSF'den satın alarak çekimlerin bitirilip gösterime çıkmasını sağladı.

Uzaylılar tarafından kaçırılan halı satıcısı 'Arif Işık'ın uzayda yaşadığı macerayı ve aşkı hikâye edinen 'G.O.R.A', gösterime girdiği zaman izleyicinin büyük ilgisine mazhar olurken 25.200.000 dolar hasılat elde etti.

'G.O.R.A', kırdığı izleyici rekorunu, 4.256.566 kişinin izlediği 2006 yapımı 'Kurtlar Vadisi Irak'a kadar iki yıl elinde bulundurdu.

Cem Yılmaz, filmde 'Arif Işık', 'Komutan Logar Trihis', 'Erşan Kuneri', 'Komutan Kubar' ve 'Vumar'ın oğlu 'Timar'ı olmak üzere 5 farklı karakteri canlandırdı.

Filmin diğer başrollerini Erdal Tosun, Rasim Öztekin,Ozan Güven, Özge Özberk, Şafak Sezer ve Özkan Uğur paylaştı.

'A.R.O.G'...

'G.O.R.A'nın tersten yazılışı.

2008 yapımı filmde Arif Işık', uzaylıların elinden kurtulmuş 'Prenses Ceku' ile dünyada mutlu bir yaşam sürerken keyfi kötü uzaylı 'Komutan Logar' tarafından bir kez daha kaçırılır.

Kendini bir anda Yontma Taş Devri'nde bulan 'Arif Işık', zamanı ileriye sarıp kendi zamanına dönmek için girdiği mücadeleyi konu edinen 'A.R.O.G', Cem Yılmaz'ın 'Hokkobaz'dan sonra ikinci yönetmenlik çalışmasıydı. Yılmaz, filmi Ali Taner Baltacı ile birlikte yönetti.

Senaryosunu da yazdığı ve başrolünde yer aldığı filmde Cem Yılmaz'a Özkan Uğur, Ozan Güven, Zafer Algöz, Hasan Kaçan ve Nil Karaibrahimgil eşlik etti.

8,5 milyon dolarlık filmi 3.707.086 kişi izlerken 19.736.977 TL hasılat elde etti.

Birçok Avrupa ülkesinde de İngilizce alt yazılı olarak gösterime giren 'A.R.O.G' için çekim öncesinde İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege'de mekân keşfine çıkıldı.

Birkaç aylık araştırmanın sonucunda Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi'nin Döğer beldesi çekim yeri olarak belirlendi.

Cem Yılmaz, serinin ikinci filminde 'Arif Işık', 'Kaaya', 'Komutan Logar', 'Kubar' ve 'Enigm' olmak üzere 'G.O.R.A'da olduğu gibi 5 farklı karakteri canlandırdı.

Yeşilçam Ödülleri'nde 5, SİYAD Ödülleri'nde ise 4 dalda aday gösterilmesine rağmen 'A.R.O.G' hiç ödül kazanamadı.

Cem Yılmaz, bu durumu diğer aday filmlerden farklı formatta olmasına rağmen aday gösterilmenin zaten bir başarı olduğu yönünde yorumlayarak ödül kazanan diğer kişilerin ve filmlerin hak ettiğini dile getirdi.

'ARİF V 216'...

Serinin 3'üncü filmi 4.968.462 kişiyle Cem Yılmaz'ın kariyerinde izleyici rekoru kırdı. Filmin hasılatı ise 62.986.199 TL oldu.

Gora'dan dönen 'Arif Işık', sakin bir hayat sürmektedir. 'Robot 216', beklenmedik bir anda dünyaya gelir ve 'Arif Işık'a insan gibi yaşamak istediğini söyler.

Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için 'Arif Işık' ve 'Robot 216' zaman makinesiyle 1969'a gider.

'Arif V 216'nın en belirgin özelliklerinden biri hayranlarının ısrarla üzerine film çekmesini istediği 'Erşan Kuneri' karakterine 'G.O.R.A'dan sonra tekrar yer vermesi oldu.

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp ve başrolünde yer aldığı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yaptı.

Filmin diğer başrollerini Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur paylaştı.

'Arif V 216', Cem Yılmaz'ın Yeşilçam yıldızlarına saygı duruşunda bulunduğu film oldu.

Ediz Hun... Kendisi

Sadri Alışık... Mert Fırat

Filiz Akın... Maria Anastasiyeva

Cüneyt Arkın... Murat Arkın

Ayhan Işık... Şükrü Özyıldız

Filmde ayıca Ajda Pekkan; Farah Zeynep Abdullah, Zeki Müren; Çağlar Çorumlu tarafından canlandırıldı.

Ozan Güven, hem Barış Manço hem de 'Robot 216' için kamera karşısına geçti.