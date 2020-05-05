Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

"Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele, çakallarla dans edebilmekte..."

Yıl 2006...

Murat Şeker, ilk sinema filmi '2 Süper Film Birden'i çekti.

Murat Şeker, 26.130 kişi tarafından izlenen '2 Süper Film Birden'de gelecekte çekeceği iki filmin adını zikretti.

Henüz senaryoları bile olmayan, 'Romantik komedi' ve 'Çılgın komedi' türünde yapmak istediği iki film Murat Şeker'in zihninde şekillendi.

Biri; 'Aşk Tutulması'.

Diğeri; bir seri haline gelecek olup toplamda 5.607.093 kişinin izleyeceği, 61.134.988 TL hasılat elde edecek olan 'Çakallarla Dans'.

Önce 'Aşk Tutulması'nı ardından da 'Aşk Geliyorum Demez'i çeken Murat Şeker, genç yaşta aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni olmak istemiyor, çılgın komedi türündeki projesini hayata geçirmek istiyordu.

Sadece bunu neden yapması gerektiği konusunda ikna olması gerekiyordu.

Çılgın komedi tarzında film çekmesi konusunda romantik komedi türündeki 'Aşk Geliyorum Demez'in galasında ikna oldu.

'Aşk Geliyorum Demez'in galasında Altan Erkekli ile Tolgahan Sayışman canlandırdıkları ağabey - kardeş üzerine duygusal bir konuşma yaptılar. İzleyiciler arasındaki bir çocuk, duygusal konuşmalardan sıkılarak 'Amma uzattınız' dedi.

O çocuğun 'Amma uzattınız' cümlesi Murat Şeker için naiflik ve duygusallık konusunda yeni neslin acımasız bir tavra sahip olduğunun göstergesiydi.

Murat Şeker, yeni neslin naiflik ve duygusallık konusundaki acımasızlığına karşı 'Ya madem öyle, o zaman ben size gösteririm' düşüncesini üreterek neden çılgın komedi türünde bir film çekmesi konusunda ikna oldu.

Daha önce hayalindeki 'Çakallarla Dans', artık vücut bulmuştu.

Sıra o vücuda ruh katmaya gelmişti.

Senaryoyu birlikte yazdığı Ali Tanrıverdi ile birlikte o vücuda ruh katan Murat Şeker, 2010'un yaz başında sete çıktı. Şeker, o günleri şöyle dile getirdi; "Gerçekten çok çılgınca oldu. Çünkü 2010'da ülkede politik anlamda çok garip rüzgarlar esiyordu ve kimsenin çok sesi çıkmıyordu. Biz filmin içinde fazla sayıda eleştiri, politik mizah seviyesi yüksek ve aynı zamanda çılgın bir senaryoyla izleyicinin karşısına çıktık."

'Çakallarla Dans'ı çılgın komedi kılan en belirgin özelliklerinden biri de oyuncu kadrosu... 4 ana karakterin birbirini tamamlaması gerekiyordu.

* İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

* Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet)

* Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

* Timur Acar (Köfte Necmi)

Karakterlerin birbirini tamamlaması şöyle olmalıydı; oyuncular, tipleriyle de oyunculuklarıyla da birbirine yakın değil tam aksine birbirleriyle alakasız olmalıydı.

MURAT AKKOYUNLU

Murat Şeker'in ilk filmi '2 Süper Film Birden'de rol almış olmasıyla 4 ana karakterden biri Murat Akkoyunlu'nun oldu.

TİMUR ACAR

Murat Şeker, bir belgeselin gösterimi sırasında Timur Acar'ın Almanya'daki ağabeyiyle tanışmıştı. Acar'ın ağabeyi, Şeker'e 'Timur, çok iyi çocuk ama bir türlü bahtı açılmadı. Aklında olsun' dedi. Murat Şeker, o günden sonra Timur Acar'ı takip etmeye başladı. Komediye karşı olan potansiyelini keşfedince filmin kadrosuna kattı.

ŞEVKET ÇORUH

Fiziği açısından Murat Şeker'in zihnindeki 'Kayınço Gökhan' için biçilmiş kaftandı. Yıllarca dram yapımında rol aldığı için komedi filminde rol alarak ters köşe olması izleyicinin hoşuna gidecekti.

İLKER AYRIK

Hem reklam filmiyle hem de rol aldığı dizideki 'Mürsel Öğretmen' ile Murat Şeker'in dikkatini çekti.

Murat Şeker, senaryoyu kime gönderse 'Evet, bu işte varım' demesiyle hayalindeki oyunca kadrosu kısa sürede oluştu.

Ana karakterlerden 'Fatma'yı canlandıran Didem Balçın'ın kadroya dahil olma hikâyesi ise şöyle; Murat Şeker'in kardeşi Hülya Şeker, Didem Balçın'ı bir reklam filminde görüp deneme çekimi için teklifte bulundu. Çekimin 5'inci dakikasında rol Balçın'ın oldu.

Sümer Tilmaç, Erdal Tosun, Tuba Ünsal, Bülent Çolak ve Cengiz Küçükayvaz'ın da rol aldığı ilk film, sadece 244.044 kişi tarafından izlenerek o yıl, gösterime giren 122 Türk filmi arasında 26'ıncı sırada yer aldı.

Normal şartlar altında bu kadar az izlenen bir filmin seri haline dönüşmemesi gerekiyordu.

Zira yılın en çok izlenen filmi 'Eyyvah Eyvah' ile arasındaki izleyici farkı tam tamına 3.703.944 kişiydi.

'Çakallarla Dans'ın seriye dönüşmesinde iki faktör rol oynadı.

Birincisi; Murat Şeker'in kadroyu oluştururken tamamlayıcılık ögesini birinci kriter olarak almasının doğru bir hareket olduğuna olan inancı. Zira Balat'taki sete gittiğimde sohbet sırasında üstüne basa basa bu inancını dile getirirken devam filmlerini çekebileceğini söylemişti.

İkincisi; sinemada keşfedilememesine rağmen TV'de yayınlanmasından sonra filmin geniş bir hayran kitlesine sahip olması.

Murat Şeker, inancına ve oluşan hayran kitlesine olan güveniyle iki yıl sonra 'Çakallarla Dans'ın ikincisini çekerek filmini seriye dönüştürdü.

İnancı ve hayran kitlesi Murat Şeker'i yarı yolda bırakmadı.

İkincisi, ilkinden yaklaşık 4 kat daha fazla izlendi.

O yıl, 110 Türk filmi arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İlk iki filmin yapımcısı Sugar Workz'dü.

Üçüncü filmden itibaren TAFF Pictures 'Çakallarla Dans'ın ortak yapımcısı oldu.

Bir anı; üçüncü filmin Fikirtepe'deki çekimlerinde Murat Şeker, gecenin geç saatlerinde oyunculara talimat verirken bir adam yanına yanaşıp "Ne o birader? Geldin mahallemize herkese posta koyuyorsun. Hayırdır?' dedi. Şeker, adama şöyle bir bakıp 'Ben yönetmenim kardeşim. İstediğime bağırırım' şeklinde karşılık verdi. Kavga çıkacağı sanılırken adam, 'Tamam, eyvallah reis' dedi ve gitti.

Üçüncü film, izleyici sayısıyla serinin gişe rekorunu kırınca doğal olarak devam filmleri geldi.

4'üncü ve 5'inci filmlerle izleyici istikrarı devam edince Murat Şeker ile ortak yapımcısı Cemal Okan, seriyi devam ettirme kararı aldı.

'Çakallarla Dans', iki yıllık periyotlarda çekildiği için 6'ncı film 2020'nin yaz aylarında çekilecekti ama araya Murat Şeker'in 'Hayatımın filmi' olarak tanımladığı 'Ya İstiklal Ya Ölüm' girdi.

Bu filmin araştırma ve senaryo yazma süreci bir hayli uzun sürünce 'Çakallarla Dans 6'nın çekimleri ertelendi.

ÇAKALLARLA DANS (2010)

İzleyici Sayısı: 244.044

Hasılat: 2.021.667 TL

ÇAKALLARLA DANS HASTASIYIZ DEDE (2012)

İzleyici Sayısı: 929.739

Hasılat: 8.576.507 TL

ÇAKALLARLA DANS SIFIR SIKINTI (2014)

İzleyici Sayısı: 1.666.330

Hasılat: 17.213.319 TL

ÇAKALLARLA DANS 4 (2016)

İzleyici Sayısı: 1.351.247

Hasılat: 15.202.299 TL

ÇAKALLARLA DANS 5 (2018)

İzleyici Sayısı: 1.415.733

Hasılat: 18.121.196 TL

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 5.607.093

TOPLAM HASILAT: 61.134.988 TL