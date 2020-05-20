Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Kral Şakir'in bir fenomene dönüşmesinde çocukların kendilerini hikâyenin maceracı, zeki ve meraklı kahramanlarıyla özdeşleştirmesi rol oynadı.

Günlük yaşamımızdan kesitleri bire bir sunan 'Kral Şakir', örf - adetlerimizle, gelenek - göreneklerimizle, alışkanlıklarımızla ve değerlerimizle bize bizi anlattı.

Bu anlatımı da sıkıcı bir ders niteliğinde değil, eğlendirici bir şekilde yaparak 'Hayata o kadar asık suratlı ve ciddi tarafından bakmayın. Çünkü hepimiz zaten aynı şeyleri yaşıyoruz. Biraz daha pozitif olursanız hayat güzeldir' öğretisiyle yapmayı amaçladı.

Grafi2000'in Cartoon Network için tasarladığı 'Kral Şakir'in şöhreti kısa sürede sınırları aşarak birçok ülkeye ihraç edildi.

Böylelikle bizden bir hikâye evrensel oldu.

Varol Yaşaroğlu'nun Grafi2000 ekibiyle birlikte meydana getirdiği 'Kral Şakir', gördüğü ilgi sonrasında TV'den çıkarak BKM aracılığıyla sinemaya da yerleşti.

'Kral Şakir'in en belirgin özelliklerinden biri de hazırcılığı ve amaçsızlığı aşılayan, paylaşımlarında kültürel yozlaşmanın örneklerinin yer aldığı bazı sosyal medya fenomenleriyle çocuklar arasında kalkan olması.

Her macerada, alttan alttan çalışma erdemi ve kültürel değerleri aşılamasıyla 'Kral Şakir', bir fenomene dönüştü.

Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir'e olan ilgisini şöyle dile getirdi; "Bence çok bizden olması. Aslında hayvanlardan kurulu bir dünya var, hiç insan yok ama 'Kral Şakir Ailesi' tipik bir Türk ailesi. 'Fil Necati', bayağı bizim o babacan esprili bir komşumuz, bir amcamız, birisinin babası olabilir. Gerçekten Adana dürüm seven bir filden bahsediyoruz. Gerçekten dünyada herhalde bir çizgi film içerisinde böyle bir karakter olması mümkün değil. Bu tamamen 'Kral Şakir'e özgü bir karakter. Şunu da söylemem gerek; karakterler her ne kadar bizden birileri olsa da konu evrensel. Örneğin senenin ilk filmi 'Kral Şakir Oyun Zamanı'nda dünyayı kurtarmaya çalışan bir 'Kral Şakir' ile karşı karşıyaydık. 'Kral Şakir', bizden biri olmasının yanı sıra evrenselliği yakaladı. Bunun kanıtı da Cartoon Network'te yayınlanıyor olması. Bence 'Kral Şakir'in sihri ebeveynlerin çocuklarına güvenle izletiyor olması. Çok kişiden şunu duydum; 'Çocuklarla birlikte izliyoruz ve çok gülüyoruz.' Bu söylem 'Kral Şakir'in alameti farikasının ne olduğunu gözler önüne seriyor. Bütün aileye hitap eden, bizden karakterlerin, esprilerin ve konuların olmasının yanı sıra evrensel olabilmesi."

Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir'in ortaya çıkmasını ise şöyle anlattı; "Çocukluk hayalim... 5 - 6 yaşlarında benim TV'de izlediğim 'Pembe Panter' vardı. Onu izlerken böyle 'Bu ne kadar güzel bir çizgi film. Büyükler neden izlemiyor?' diye düşünürdüm. O dönemde düşünürdüm; 'böyle bir çizgi film yapsam. Hem çocuklar hem de büyükler izlesin.' Açıkçası aslında hayalimin peşinde koşma hikâyesi. Ama bunun için tabii çok başka işler de yaptık. 'Koca Kafalar'ı, Fırıldak Ailesi' ve internette 'Grafi2000 Komedi' adında bir program yaptık. Hep animasyon konusunda işler yapmaya çalışan bir ekiptik. Bu işler yetişkinlere yönelik dursa da çocuklar da çok izliyordu. 'Kral Şakir', çocuklarla büyükleri ortak paydada buluşturma amacından doğdu. Cartoon Network Türkiye'de ilk defa lokal bir içerik alacağız' dedi. Birçok firma başvuruda bulundu. 'Kral Şakir' seçildi."

ANA KARAKTERLER

* 'Kral Şakir'

Macerayı seven, teknolojiyle yakından ilgilenen, yeni trendleri takip eden eğlenceli bir çocuktur. Gizemli olayları araştırmayı sever. Kardeşi 'Canan' ile çok iyi anlaştığı söylenemez. Babası 'Remzi' ve 'Fil Necati' ile takılmayı sever.

* 'Remzi'

Çocuk ruhlu bir babadır. Kimi zaman sorumluluklarını unutsa da, günün sonunda herkesin mutluluğu için elinden geleni yapar. Yakın arkadaşı 'Fil Necati' ile video oyunları oynamayı çok sever. Kendini bir maceranın ortasında bulduğunda 'Muhtişim Dedektifler' adını verdiği bir ekibin üyesi haline gelir. Gizemi çözmek için heyecanlanır. Ancak biraz saftiriktir, kimi zaman olayları daha da karışık bir hale sokar.

* 'Fil Necati'

Çocuksu bir yetişkindir. Video oyunlarını, yemek yemeyi ve 'Remziler'in evinde takılmaya bayılır. Genelde kendi kafasında kurduğu dünyada yaşar. Söylenenleri yanlış anlar, arkadaşlarının başını belaya sokar. Kendince 'Lömpence' diye bir dil uydurmuştur.

* 'Canan'

Evin mantıklı davranmaya çalışan bireyidir. Sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Aileyi olmadık hallerden kurtaran genelde kendisidir. Diğerlerine göre daha entelektüeldir, kitap okumayı, müze gezmeyi sever. O yüzden de biraz bilmiş davranır.

* 'Kadriye'

Aileyi bir arada düzen içerisinde tutmaya çalışır. 'Şakir'e fazla güvenmez, çünkü başını belaya sokacağından korkar. Ancak her olayın sonunda da 'Şakir'in sorunları çözdüğünü görünce yanıldığını anlar. 'Remzi' ve 'Fil Necati'nin evi dağıtmasına ve bütün gün video oyunu oynamalarına sinirlenir.

Berk Tokay ile H. Can Dizdaroğlu'nun yöettiği serinin ilk filmi 'Kral Şakir Oyun Zamanı', 346.964 kişi tarafından izlenirken 2018'de gösterimde olan 231 Türk filmi arasında izleyici sayısıyla 24'üncü oldu.

Sonra bir anda 'Kral Şakir'e olan ilgi bir çığ gibi büyüdü.

Kitapları çok satılmaya başlayınca serinin ikincisinin çekilmesi kaçınılmazdı.

Grafi2000 ile BKM, hazırlıkları bir an önce tamamlayarak serinin ikinci filmi 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nı gösterime çıkardı.

Çekimlere başlamadan önce öngörüldüğü gibi serinin ikinci filmi 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' çok izlendi.

İlkinden 6 kat daha fazla izlenen ikinci film, izleyici açısından 2019'da gösterimde olan 204 Türk filmi arasından 4'üncü oldu.

KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI (2018)

İzleyici Sayısı: 346.964

Hasılat: 4.125.583 TL

KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI (2019)

İzleyici Sayısı: 2.107.663

Hasılat: 34.299.286 TL