Set sular altıda kaldı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Ay Lav Yu'nun en belirgin özelliklerinden biri Hasankeyf'te çekilmiş olması.

Filmin bir bölümü, Ilısu Barajı'nın kullanıma açılmasıyla sular altında kalan Hasankeyf'te çekildi.

Diğer en belirgin özelliğiyse 1980'li yılların fenomen film serisi 'Polis Akademisi'nde 'Mahooney'i canlandıran Steve Guttenberg'in 'Ay Lav Yu'da rol alması.

Sermiyan Midyat'ın senarist, yönetmen ve oyuncu olarak imza attığı 'Ay Lav Yu', 2010'da izleyici sayısı açısından 118 Türk filmi arasından 14'üncü oldu.

Sinan Çetin'in yapımcısı olduğu komedi türündeki 'Ay Lav Yu'da Sermiyan Midyat'a başrollerde Steve Guttenberg, Mariel Hemingway, Katie Gill, Josh Folan ve Fadik Sevin Atasoy eşlik etti.

AY LAV YU (2010)

İzleyici Sayısı: 211.011

Hasılat: 1.553.583 TL

Tinne Köyü'nün muhtarı 'Yusuf Ağa', resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu 'İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. 'Papaz Hana', 'İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı 'Jessica' ile birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı 'Jessica'nın vatanı olabilecek midir?

AY LAV YU TU (2017)

İzleyici Sayısı: 608.204

Hasılat: 7.018.872 TL

Tinne Köyü'ne ABD'li bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez 'İbrahim'in ABD macerasıyla devam ediyor.

Serinin ikinci filminde başrolleri Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca Ekmekçi, Bora Akkaş, Kevork Malikyan, Natalie Burn ve Steve Guttenberg paylaştı. Film, 2017'de 192 Türk film izleyici açısından 14'üncü oldu.