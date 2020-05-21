Rekor sahibi tayfa

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Rafadan Tayfa'...

Türkiye'de Türk ve yabancı yapımlar arasında en çok izlenen animasyon filmine sahip olan seri.

İsmail Fidan'ın yönettiği, Ozan Çivit'in senaryosunu yazdığı 'Rafadan Tayfa' serisinin ilk filmi 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası', izleyici sayısıyla 2018'de gösterimde olan 231 Türk filmi arasından 8'inci oldu.

Animasyon filmler arasında izleyici rekorunu 3.437.595 kişiyle 2019 yapımı, 'Akın'ın Şanlıurfalı arkadaşı 'Veysi'den aldığı gizemli bir paketle 'Rafadan Tayfa' ekibinin Göbeklitepe'ye uzanan yolculuğunda yaşanan macerayı konu edinen 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' elde etti.

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe', ayrıca 2019'da 204 Türk filmi arasında izleyici sayısıyla 4'üncülüğü elde etti.

Serinin üçüncü filmi ise gösterime 25 Aralık 2020'de girecek.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI (2018)

İzleyici Sayısı: 1.802.339

Hasılat: 20.455.470 TL

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (2019)

İzleyici Sayısı: 3.434.108

Hasılat: 55.623.953 TL

TRT Çocuk'un dizilerinden olan 'Rafadan Tayfa', İSF Studios tarafından sinemaya uyarlandı.

'Rafadan Tayfa' adındaki arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşan hikâye, 1990'lı yılların mahalle hayatını, samimi insan ilişkilerini yansıttı.

ANA KARAKTERLER

* Akın: En küçük erkek karakterdir. Mert'in kardeşidir. Grubun en aklı başında kişisidir ve sorunları genellikle o çözer. Bir de köpeği vardır. Köpeğinin adı Yumak'tır. Fakat apartmanda yaşadığı için köpeğini Basri Amca'ya emanet eder.

* Kamil: Ailesi mahalledeki tek bakkalın sahibidir. Orada ailesine yardım eder. Hayri'yle sürekli didişir ama aslında onun en iyi arkadaşıdır. O çok uzun boyludur. Bir bölümde ailesine ait olan bakkalı kapanmaktan kurtarmıştır.

* Hayri: Sarışındır ve erkeklerin en oburudur. Sık sık canı yemek yemek ister ve bu tüm olayları etkiler. 'Rafadan Tayfa' ismi onun fikridir. Kamil'in ona didiştiği gibi o da Kamil ile didişir ama Kamil'in en iyi arkadaşıdır. Bazı şeyleri abartır.

* Mert: Erkeklerin en sinirlisi ve de kardeşi Akın gibi aklı başında olan bir karakterdir. Kamil ile Hayri'nin her didiştiklerinde onlara sinirlenir ve genellikle o ayırır. Akın'ın abisidir. 'Rafadan Tayfa'nın lideridir. Bir bölümde ayağını incitmiştir.

* Sevim: Akın ve Mert gibi aklı başında ve onlarla arkadaş olan en büyük karakterdir. Mert ile arasında arkadaşlıktan öte şeyler vardır. Hale en yakın arkadaşıdır ve hep birlikte gezinirler.

* Hale: Hayri'nin kardeşi. Hayri'nin aksine mantıklı düşünür. Sevim ile iyi bir arkadaştır. Hayri gibi obur değildir ama o da şişmandır.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN ANİMASYON FİLMLER

1- RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (2019)

İzleyici Sayısı: 3.434.108

Hasılat: 55.623.953 TL

2- KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI (2019)

İzleyici Sayısı: 2.107.663

Hasılat: 34.299.286 TL

3- RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI (2018)

İzleyici Sayısı: 1.802.339

Hasılat: 20.455.470 TL

4 - BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR (2012)

İzleyici Sayısı: 1.883.004

Hasılat: 18.551.768 TL

5- BUZ DEVRİ 3: DİNOZORLARIN ŞAFAĞI (2009)

İzleyici Sayısı: 1.434.381

Hasılat: 11.448.378 TL

6- MOANA (2016)

İzleyici Sayısı: 1.337.112

Hasılat: 16.632.809 TL

7- BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA (2016)

İzleyici Sayısı: 1.308.876

Hasılat: 14.678.260 TL

8 - KARLAR ÜLKESİ II (2019)

İzleyici sayısı: 1.283.390

Hasılat: 22.739.826 TL

9 - KARLAR ÜLKESİ I (2013)

İzleyici Sayısı: 1.220.468

Hasılat: 13.272.160 TL

10- ÇILGIN HIRSIZ 3 (2017)

İzleyici Sayısı: 999.234

Hasılat: 12.603.532 TL