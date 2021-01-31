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Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular!

İstanbul Sancaktepe’de servis minibüsü, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen 2 genç devrilmek üzere olan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! - Haberler
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada!
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İHA

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki farklı sokak üzerinde seyreden 34 LLN 179 plakalı servis minibüsü ile kapalı kasa kamyonet keşişim noktasında çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Kaza sonucu minibüsün şoförü yaralanırken, kamyonet sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde 2 genç sokak üzerinde yürüyor. Gençler karşı sokağın kaldırımına geldiği esnada sokak üzerinden servis minibüsü geliyor. Diğer sokaktan çıkan kapalı kasa kamyonet ise keşişim noktasında minibüse çarpıyor. Kontrolden çıkan minibüs devriliyor. Kaldırımdaki 2 genç ise saniyelerle minibüsün altında kalmaktan kurtuluyor. Yan yatan minibüsün sürücüsünü kurtarmak için vatandaşlar koşuyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından minibüsten çıkartılan sürücü, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların yardımıyla düzeltilen minibüs, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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