4'üncü katta asılı kaldı! 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü.

4'ÜNCÜ KATTA HALATTA ASILI KALDI

İHA'da yer alan habere göre belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı.

EMNİYET HALATINDAN YUKARI ÇEKTİLER

Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.

UZUN SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.