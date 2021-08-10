Prof. Dr. Sedat Üstündağ: Neye dayanarak aşı karşıtı oluyorsunuz?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık "Mümkün Olomuyor!" Son dakika: Uzman isimden iç karartan korona tespiti
ABONE OL

Prof. Dr. Sedat Üstündağ: Neye dayanarak aşı karşıtı oluyorsunuz?

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Erişkin yaş insanlarımız yaklaşık 55 milyon civarında ve bunun 20 milyonu aşı olmuyor, yüzde 40'a yakın bir oranı aşı olmuyor o yüzden de hastalığın ve ölümlerin ortadan kalkması mümkün olmuyor" dedi

"Ölümlerin ortadan kalkması mümkün değil" Nedenini açıkladı
0:00 / 0:00
AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, geniş aşılama çalışmaları sayesinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) toplum sağlığına etkisinin önemli derecede ortadan kaldırılabileceğini bildirdi.

FAYDASI GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Üstündağ, Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini ve milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu anımsattı.Türkiye'nin salgınla mücadelede iki kez geniş kapsamlı kapanmaya gittiğini anlatan Üstündağ, aşının bulunması ve yaygın şekilde yapılmaya başlanmasının faydasının görüldüğünü vurguladı.

ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ NEREDEYSE SIFIRA DÜŞTÜ

Salgınla mücadelede en etkin silahın aşı olduğuna dikkati çeken Üstündağ, şunları kaydetti: "İlk başlarda Covid-19 aşısı geliştirilmemişti, hastalıktan kurtulmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak tek çareydi. Aşıların bulunması ve kullanıma girmesiyle beraber aşılanmanın yoğun olduğu ülkelerde Covid-19 vaka sayılarında büyük azalmalar oldu ve en önemlisi öldürücülüğü neredeyse sıfıra düştü. İnsanlar hasta olabiliyorlar ama yaşamlarını kaybetmiyorlar.

Ülkemizde de uzun süreden beri bol ve çeşitli aşılar mevcut. Dolayısıyla eğer toplumun yüzde 60-70'ini aşılayabilirsek, Covid-19 hastalığının halk sağlığına ve toplum yaşamına etkisini önemli derecede ortadan kaldırabiliriz."

20 MİLYON KİŞİ AŞISINI YAPTIRMADI

Üstündağ, Türkiye'de aşılamanın yaygın bir şekilde yapılmasına karşın yaklaşık 20 milyon kişinin aşısını yaptırmadığını dile getirdi. Aşı karşıtlarının Covid-19 hastalığının ne kadar öldürücü olduğunu görmezden geldiğini ifade eden Üstündağ, "Aşılama yapılmayan insanlarımızı bir kenara bırakırsak, erişkin yaş insanlarımız yaklaşık 55 milyon civarında ve bunun 20 milyonu aşı olmuyor, yüzde 40'a yakın bir oranı aşı olmuyor o yüzden de hastalığın ve ölümlerin ortadan kalkması mümkün olmuyor" diye konuştu.

Üstündağ, aşılanmış hastalarda ağır hastalık ve ölüm oranlarının çok düşük olduğunu vurgulayarak, hastaneye yatanların genellikle aşılanmamış, ölenlerin ise hemen hepsinin aşılanmamış kişiler olduğunu anlattı.

"KENDİLERİNİ DÜŞÜNMÜYORLARSA TOPLUMU DÜŞÜNSÜNLER"

Prof. Dr. Üstündağ, dünya genelinde artan kronik hastalıklara rağmen ortalama yaşam süresinin son yüz yılda iki katına çıktığını, bu durumun aşı ve antibiyotikler sayesinde olduğuna dikkati çekti.

Hastalıkların önlenmesinde aşıların etkisinin yadsınamaz olduğunu anlatan Üstündağ, şu değerlendirmelerde bulundu: "1900'lü yıllara göre çok daha yaşlıyız, daha fazla diyabetiğiz, hipertansifiz, obeziz ama yaşam süremiz uzadı. Nasıl oldu bu? Bunda aşıların katkısı çok fazladır. Elbette rastlantısal birtakım yan etkiler olabilir. Aşı yapılan yerde ağrı ve ateş gibi şikayetler gelişebilir. Bunlar olabilir ama kazanca bakın bir de ortaya çıkan olaylara bakın. Bu kıyaslanabilir ölçüde değildir. Neye dayanarak aşı karşıtı oluyorsunuz, hangi bilimsel çalışmaya dayanarak aşı karşıtı oluyorsunuz? 1900'lü yılların başında 40 yıl olan ortalama ömrün, şimdilerde bu kadar kronik hastalıkların artmasına rağmen artmış olduğunu görmüyor musunuz? Aşı olmayanlar, kendilerini düşünmüyorlarsa toplumu düşünsünler, bir an önce aşılarını olsunlar."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder
SAĞLIK Bakan Koca paylaşmıştı! 96 yaşındaki Gerçek: Cesaret, ...
Batı Afrika'da ilk Marburg humması Gine'de görüldü
SAĞLIK Batı Afrika'da bir ilk! Marburg humması görüldü
Bakan Koca: 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı
SAĞLIK Bakan Koca, 24 saatteki Covid-19 aşılanma sayısını ...
Bakan Koca açıkladı: Ankara'nın rengi maviye döndü! Yüzde 75 aşılama... Son dakika haberleri
SAĞLIK Ankara'da rekor aşılama
Aşı randevu alma ekranı 2021! Covid aşı randevusu nasıl alınır, nereden? Koronavirüs aşı randevusu
SAĞLIK Covid aşı randevusu nasıl alınır?
9 Ağustos Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI! - Son Dakika corona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIK 9 Ağustos Koronavirüs vaka sayısı...
Avustralya, Moderna'nın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı
SAĞLIK Avustralya, Moderna'nın Covid-19 aşısının kullanımını ...
Erzurum'da Covid-19 tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da aşısı eksiklerden oluşuyor
SAĞLIK Covid tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da ...
Biontech aşısı yan etkileri ne kadar sürer? Biontech yan etkileri neler, nasıl geçer? İşte Biontech koruma ora
SAĞLIK Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?
YERLİ AŞI TURKOVAC! İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili - Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?
SAĞLIK "Yerli aşı Turkovac yüzde 100 etkili"