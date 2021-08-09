Bakan Koca duyurdu! Bir il daha düşük riskli iller kategorisinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkâri, %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
Bakan Koca, "Hakkâri aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, “Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz.” diyorlardı. Sabah akşam çalışarak %75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
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