Omar Colley'den Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş kariyerinin ardından PAOK'un yolunu tutan Gambiyalı stoper Omar Colley, Tivibu Spor'a konuştu.

"Beşiktaş'tan neden ayrıldın?" sorusuna cevap veren Colley, "Bu güzel bir soru. Ben de Beşiktaş'tan neden ayrıldığımı kendime sordum. Futbolda bazen beklemediğiniz durumlar olabilir. İlk başta planın bir parçasıydım, her maçta süre alıyordum. Sonra kulüp bazı oyuncularla yollarını ayırdı. Yine de kulüple aramda kötü şeyler yoktu. Söyleyebileceğim tek şey birlikte devam edeceğiz gibi gözüküyordu. Çünkü sezonun başında her maçta oynamıştım. Sonra PAOK geldi, bana ilgi gösterdiler, beni projelerinde istediklerini gösterdiler. Dengeleri düşünmeliydim. Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmem bitecekti. Kulüple görüştük ve kontratımı yenileme düşünceleri olmadığını söylediler. Ben de geleceğimi düşünmek zorundaydım. Kontratım bitecekse ve sezonun sonunda mutsuz olma ihtimalim varsa bir çözüm bulmalıydım. İki taraf da iyi idare etti." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KIRGINLIĞIM YOK"

Beşiktaş'a bir kırgınlığı olmadığını söyleyen Colley, "Beşiktaş'ta her zaman iyi vakit geçirdim. Başkanla, eski başkanla, teknik ekiple, takım arkadaşlarıma iyi anlaştım. Kırgınlığım yok ve bu kulüp için her zaman iyi şeyler düşüneceğim. Beşiktaş'ı her zaman destekleyeceğim çünkü kariyerimin en güzel anlarını burada yaşadım. Hepsine başarılar diliyorum ve umarım önlerinde birçok başarı vardır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta kötü geçen yılı ve 6 teknik direktörle çalışılmasına değinen Colley, "Şenol Güneş'le iyi başlamıştık. Avrupa'da neredeyse her maçı kazanmıştık. Ama kışa doğru zorlanmaya başladık. Trabzonspor'a sanırım kaybettik. Sonrasında Lugano'ya kaybettik. Şenol Güneş istifa etti. Zorlandık çünkü çok fazla hoca değiştirdik. Yeni teknik adam gelince adaptasyon süreci zordur ki birine alışamadan diğer gelince daha da zor. Herkes için zor. Stada gidiyorsunuz ve taraftar mutsuz, eve gidiyorsunuz siz mutsuzsunuz. Tesislere gidiyorsunuz herkes mutsuz. Zordu. Bizim işimiz futbol. Bazen işler kötü gider bazen iyi gider ama siz profesyonel olmalısınız. Elinizden geleni vermelisiniz. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili konuşamam çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu da bir şekilde takımı da etkiliyor. Arkadaşınız dışarıda bırakılıyor ve nedenini bilmiyorsunuz. Bu da takımı etkiliyor. Ama bunun üzerine konuşamam çünkü neden olduğunu bilmiyorum. Her şeye rağmen sonunda Türkiye Kupası'nı kazandık. Bunun için çok savaştık. Kararlıydık. Çok fedakarlık yaptık. Ligin mental yorgunluğu aslında kupadaki mücadeleyi de etkiliyor. Çok şeyi feda ettik. Günün sonunda iyi bir ekibimiz vardık. Aile gibi birlikte durduk ve bence bu başarıyı sağladı. Sonra başkan ve yönetim kurulu geldi, bizi desteklediler. Bence bu da gidişatı değiştirdi. Hep birlikte bir aile gibi durduk. Sonunda aramızdaki bu bağ ve işbirliği kupayı kazanmamızı sağladı. Kimse Trabzonspor'a karşı kazanacağımızı düşünmüyorduk. Hiç pes etmek ve çok çalıştık. Elimizden geleni verdik." açıklamalarında bulundu.