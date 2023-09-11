Ömer 22. bölüm yayınlandı! Ömer dizisi 22. son bölümde yaşananlar
Star TV'de yayınlanan Ömer 22. bölümü ile ekranlara geri döndü. 11 Eylül 2023 Pazartesi akşamı yeni sezonuna başlayan Ömer'in son bölümünde; Gamze'nin yokluğunda kendine karşı büyük bir öfke ve suçluluk hisseden Ömer teselliyi alkolde bulmaya çalışır. Ömer 22. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Ömer son bölüm özeti...
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda yönetmen Cem Karcı otururken senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer, bu akşamyeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Ömer dizisi 22. bölüm özeti...
ÖMER 22. BÖLÜM İZLE!
Ömer 22. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ömer son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
ÖMER 22. BÖLÜM ÖZETİ
Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.
Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar. Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır.
Mahalleye kızıyla birlikte yeni taşınan Vicdan, herkesin hayatındaki dengeleri değiştirmeye başlar. Geçmişten bir anda çıkıp gelen bu misafir, Tahir ve Ömer’in karşı karşıya gelmesine sebep olur. Gamze’nin yokluğunda kendine karşı büyük bir öfke ve suçluluk hisseden Ömer teselliyi alkolde bulmaya çalışır, fakat bu sırrı herkesten saklaması hiç de kolay olmayacaktır.