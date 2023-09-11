Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda yönetmen Cem Karcı otururken senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer, bu akşamyeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Ömer dizisi 22. bölüm özeti...

Ömer 22. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ömer son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

3 Şurada Paylaş!









ÖMER 22. BÖLÜM ÖZETİ

Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.

Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar. Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır.