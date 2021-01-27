Medipol Başakşehir’in yeni transferi Ömer Ali Şahiner, TFF Süper Kupa müsabakasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı. Bu müsabakayla deneyimli futbolcu, iki farklı takım ile 8 gün arayla Trabzonspor’a ikinci kez rakip olmuş oldu. Ömer Ali, eski takımı Konyaspor ile Süper Lig’in 22. haftasında 19 Ocak’ta Trabzonspor karşısında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 8 gün aranın ardından yeni takımı Başakşehir ile de Süper Kupa maçında ikinci kez bordo-mavililer karşısında görev aldı.