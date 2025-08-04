Ömer Bayram resmen Sarıyer'de!
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, son olarak Amed FK'da forma giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 04.08.2025 - 20:46 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:46
Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Ömer Bayram, son olarak 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'de forma giymişti.
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