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        Haberler Televizyon Ömer bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2024 Star TV yayın akışı ile Ömer yeni bölüm ne zaman?

        Ömer bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Ömer 38. yeni bölüm ne zaman?

        Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekranlara gelen Ömer bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle bulunuyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizinin izleyicilerinin gözü "Ömer bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte 1 Ocak 2024 Star TV yayın akışı ile Ömer 38. yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:39
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        Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde ise Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay yer alıyor. Peki, Ömer bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte, Ömer dizisi yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

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        ÖMER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Ömer yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Star TV'de bu akşam Ömer dizisinin tekrar bölümü izleyicinin karşısına çıkacak.

        Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Ömer dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

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        ÖMER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi 38. bölümüyle 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

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        1 OCAK 2024 STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Ömer (Tekrar)

        23:30 Korkunç Salgın

        01:00 Korkunç Salgın

        02:30 Kiralık Aşk

        04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

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        ÖMER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ne olduğunu anlayamadan yaka paça evlerinden atılan Reşat ve ailesi, geceyi onlara kapısını açan Gamze'nin evinde geçirirler. Bu gelişme herkesin moralini alt üst ederken, olayın perde arkasında onlara zarar vermek isteyen birilerinin olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlenir.

        Eda'nın içine düştüğü tuzağı öğrenen Ömer, Atilla'nın mekanını basarak tüm öfkesini ondan çıkarır. Bu olay Atilla'yı intikam duygusuyla doldururken, Eda, Ömer ve diğerleri için meseleyi daha da içinden çıkılmaz hale getirir.

        Çocuklarının bir babaya ihtiyaç duyduğunu görmek Nisa'yı düşündürürken, Emine'nin başına gelen felaketten henüz haberdar değildir.

        Babasının ev meselesini çözmek için Hasan'dan destek isteyen Tahir, kızının nasıl bir tuzağa düştüğünü beklenmedik bir anda öğrenir. Onca sorunun ortasında kalan Gamze ise, kendiyle ilgili bir süre saklamak zorunda kalacağı önemli bir gerçekle baş başadır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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