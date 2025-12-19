Habertürk
        Ömer Çelik: ABD’nin Sezar yaptırımlarını kaldırması olumlu; Türkiye, kardeş Suriye’nin yanında

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge için hayati önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın "kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde yanında olma" iradesini vurguladı. Çelik, ABD'nin Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken, Suriye'nin birlik ve dirliğine yönelik her adımın bölgesel barışa katkı sunacağını ifade etti

        Giriş: 19.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:51
        'Türkiye kardeş Suriye'nin yanında'
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Çelik, “Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir” dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaklaşımını hatırlatan Çelik, “Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

        SEZAR YASASI

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi. “Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır” diyen Çelik, atılacak adımların bölgesel istikrara hizmet edeceğini belirtti.

