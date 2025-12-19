Ömer Çelik: ABD’nin Sezar yaptırımlarını kaldırması olumlu; Türkiye, kardeş Suriye’nin yanında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge için hayati önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın "kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde yanında olma" iradesini vurguladı. Çelik, ABD'nin Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken, Suriye'nin birlik ve dirliğine yönelik her adımın bölgesel barışa katkı sunacağını ifade etti

Habertürk Giriş: 19.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:51 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL