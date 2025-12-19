AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi. “Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır” diyen Çelik, atılacak adımların bölgesel istikrara hizmet edeceğini belirtti.
Ömer Çelik: ABD’nin Sezar yaptırımlarını kaldırması olumlu; Türkiye, kardeş Suriye’nin yanında
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge için hayati önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın "kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde yanında olma" iradesini vurguladı. Çelik, ABD'nin Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken, Suriye'nin birlik ve dirliğine yönelik her adımın bölgesel barışa katkı sunacağını ifade etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaklaşımını hatırlatan Çelik, “Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.