AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Tehdit şöyle olur: Ben sizi Kızılay'da yürütmen deseydi o tehdit olurdu" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki 'Yassıada zihniyeti'nin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. 'Yüce Divan’a gidersiniz' diye tehdit siyasetine devam etti. Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor" dedi.

CHP'li Öztrak'ın "Tehdit şöyle olur: Ben sizi Kızılay'da yürütmen deseydi o tehdit olurdu. Ama öyle demiyor. YSK da bunu tehdit olarak algılamıyor. Ama bir Cumhurbaşkanı çıkıp da "Bunu yaparsanız aklanırsınız" derse bu tehdittir" ifadelerine tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:

"Hakimlere 'Kızılay’da yürüyemezsiniz' diyerek açıkça saldırıyor. En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki" diyen Çelik, "Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.