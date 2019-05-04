Öztark'ın açıklamaları şöyle;

"Bırakın artık YSK'yı baskı altına almayın. Şimdi YSK'yı zan altına almayı başladılar. Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, diğer yandan zan altında bırakıyorlar. Bugüne kadar ki seçimlerde sorun yok. Bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Seçimde yolsuzluk varsa, o yolsuzluğu gücü elinde tutanlar yapar. Ama inceleniyor. Maddi temeli olan hiçbir şey çıkmıyor. Üzerinden bir ay geçmesine rağmen itirazları sürüyor. Şimdi yeni bir kriter ortaya koyuyorlar: Dünyanın her yerinde yarım puan bir puan fark olursa seçim yenilenir. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Nereden çıkıyor bunlar anlamak mümkün değil. Sonra biraz daha ileriye gidiyor. YSK'ya baskı yapıldı diyerek CHP hedef gösteriliyor ondan sonda da deniyor ki seçimlerin yenilenmesi beka meselesidir. Partimize sürekli kara sürmekten bir türlü vazgeçmiyorlar. Söylüyoruz bunlar bizim üzerimizde durmaz, akar gider. Nedir beka meselesi belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz TC ibaresini tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi? Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıktan kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sorunda soluğu yüce divanda alabilirler. Bakın Suriye'den her gün şehitlerimiz geliyor. Bunu konuşamıyoruz.

Tehdit şöyle olur: Ben sizi Kızılay'da yürütmen deseydi o tehdit olurdu. Ama öyle demiyor. YSK da bunu tehdit olarak algılamıyor. Ama bir Cumhurbaşkanı çıkıp da "Bunu yaparsanız aklanırsınız" derse bu tehdittir. "