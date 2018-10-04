AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör karşısında Türkiye’nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından asfaltın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olması ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Batman’daki hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Etrafımızda olanlar son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştı. Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor. Türkiye’nin terörle mücadelesi, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir. Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye’nin terörle mücadelesi en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir. Terör kendine çeşitli ideolojik referanslar seçse de özü insanlık düşmanlığıdır. Kendilerine farklı etnik, dini veya bölgesel referanslar seçse de terör örgütleri aynı insanlık dışı ortak paydaya aittir. Terörle mücadelemiz ülkemiz adına olduğu kadar insanlık adına bir mücadeledir aynı zamanda. Terör örgütlerine destek verenler, bu örgütler üzerinden bölge halklarına zulüm getirecek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısına çıkan en güçlü odak Türkiye’dir. Türkiye bu sebeplerle çok yönlü terör saldırısı ile karşı karşıyadır. Terör yoluyla gerçekleştirilmek istenen siyasi projelerin karşısında olduğu, bölge halkları için adil bir gelecek istediği için birbirine zıt ideolojilere sahip terör örgütleri saldırıyor Türkiye’ye. Terör karşısında Türkiye’nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir. Teröristlere karşı mücadele ettiğimiz gibi, bunların arkasındaki kaos projelerine karşı da mücadele ediyoruz. Ülkemiz adına olduğu gibi kardeş hakların onurlu hayat hakkı için de mücadele ediyoruz."

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