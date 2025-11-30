Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu’na katıldı | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu’na katıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 11. Genç Türkiye Forumu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

        DHA'da yer alan habere göre Çelik ve Erdoğan, bir otelde 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı’ temasıyla düzenlenen programa katıldı.

        Programda, gençlerin teröre karşı bilinçlendirilmesi ve bu sürece dair katkılarının artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Gençler, gün boyu oluşturulan masalarda hazırladıkları çalışmaları sunarak sorular yöneltti. Programda, Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gençler ve davetliler yer aldı.

        REKLAM

        Basına kapalı gerçekleşen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan’ın yaptığı genel müzakere oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, TGSP’nin çeşitli başlıklarda masalar oluşturarak detaylı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Çelik, gençlerin hazırladığı kapsamlı soruların titiz çalışmaların ürünü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        “Ortaya çıkan tablo, genç arkadaşlarımızın Türkiye’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi meselelerine hakimiyetlerini gösteriyor. Sorular hem çok kapsamlı hem de incelikliydi. Her bir konuyu farklı açılardan değerlendirdikleri, 360 derece bir bakış açısı ortaya koydukları görülüyor. Bu çalışmalar bizim için de yol gösterici olacak; siyaset alanındaki yol haritalarımızı güncellememizde önemli katkılar sunacak. Buradaki misafirperverlik, organizasyonun başarısı ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımı büyük bir zenginlik oluşturdu. Benim için de son derece verimli bir deneyim oldu” dedi.

        'BU SÜRECIN ÖZNESI GENÇLERDIR'

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerin foruma gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Gençlerin uzmanlar eşliğinde konulara dair bilgi edinerek daha güçlü kanaatlere ulaştığını vurgulayan Erdoğan, “Bugünkü misafirimiz Ömer Çelik oldu. Gençler, Terörsüz Türkiye sürecini uzmanlarla birlikte ele aldıklarında daha doğru bilgilerle donanıyor ve yeni çözüm önerileri üretebiliyor. Bu kadar önemli bir konunun Şanlıurfa’da, bölgedeki gençlerle ve üniversite öğrencileriyle birlikte çalışılmış olması çok değerlidir. Üniversitelerinizde ve kendi aranızda bu süreci konuşmaya devam edin. Çünkü bu sizin konunuz; objesi değil, öznesi olduğunuz bir mesele. Burada elde edilen sonuçları bizler de ilgili bakanlıklar ve kurumlarla paylaşacağız” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi