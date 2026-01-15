Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Politika Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: “Hakaret ve hedef gösterme saldırganlıktır” | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: “Hakaret ve hedef gösterme saldırganlıktır”

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin yargı mensupları ve güvenlik güçlerini hedef aldığını savunarak "Bu çirkin davranışları kınıyoruz. Cevap siyaset ve hukuk yoluyla verilecek" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 17:38 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:38
        Çelik'ten CHP'ye tepki
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yöneticilerini, “yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini sistematik şekilde hedef almakla” suçladı.

        “Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz” diyen Çelik, eleştirinin siyasetin konusu olduğunu ancak “hakaret ve hedef göstermenin siyaset değil, saldırganlık” olduğunu vurguladı. Çelik, “Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir” ifadelerini kullandı.

        #Ömer Çelik
        #haberler
        #Son dakika haberler
