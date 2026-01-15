Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: “Hakaret ve hedef gösterme saldırganlıktır”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yöneticilerini, “yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini sistematik şekilde hedef almakla” suçladı.

“Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz” diyen Çelik, eleştirinin siyasetin konusu olduğunu ancak “hakaret ve hedef göstermenin siyaset değil, saldırganlık” olduğunu vurguladı. Çelik, “Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir” ifadelerini kullandı.