Ömer Erdoğan: Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıkacağız

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Isınma çalışmaları ile devam eden idmanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ" Konyaspor ile oynayacakları müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Son Antep maçı bizim için çok talihsiz geçti. Uzatmalarda yediğimiz golle mağlup olduk. Hak ettik mi, bence hak etmedik. Ama şimdi önümüze bakacağız. Oyuncularımızla en son oynadığımız maçın analizini yaptık ve o defteri kapattık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Çok kritik, çok önemli. Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıkacağız. Tek düşüncemiz, tek gayemiz, başka düşüncemiz olmayan bir 3 puan var. Buradan kesinlikle galip gelip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biraz nefes almamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

"KÜSKÜNLÜĞÜ VEYA DARGINLIĞI BİR YANA BIRAKALIM" Sivasspor taraftarlarını Konyaspor maçına davet eden Ömer Erdoğan, "Son dönem maalesef istediğimiz sonuçları alamadık, üzdük taraftarlarımızı. Üzdüğümüz için de biz de üzgünüz. Ama her şeyi bir kenara bırakıp bu hafta kenetlenmemiz lazım. Bir tane Sivasspor var. Sivasspor'un da düzlüğe çıkması için, yine önüne daha sağlıklı bakması için bir fırsat var. Burada taraftarlardan rica ediyorum, stadı dolduralım. Herkes gelsin maça, ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olsunlar. Çok ihtiyacımız var. Her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğu bir maça çıkıyoruz. Onlardan rica ediyorum. Küskünlüğü veya dargınlığı bir yana bırakalım. Takımımıza sahip çıkalım. İnşallah biz de onları bu hafta sonu mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERDEN ADİL BİR YÖNETİM İSTİYORUZ" 47 yaşındaki teknik adam, hakemlerden adil yönetim beklediğini de vurgulayarak, "Normalde hakemlerle ilgili çok yorum yapan bir teknik direktör değilim ama çok canımız acıdı. Burada Eyüpspor maçında son dakika uzatmada yediğimiz golün yarı otomatik VAR sisteminin çalışmaması, görülmeyen bir pozisyonda maalesef golü vermesi ve devamında Beşiktaş maçında son dakikalarda Bekir'e yapılan yüzde 100 bir penaltı pozisyonu var. Bütün kanallar, yayıncı kuruluş, hocalarımızın yüzde 100 penaltı olduğu söylediği pozisyonda VAR'a bile gidilmemesi. En son oynadığımız Gaziantep maçında Manaj’a yapılan şiddetli hareket yine bütün basında kırmızı kart söylenen pozisyonda VAR'a gidilmemesi, kart bile verilmemesi, devamında yediğimiz gol de bize yapılan faulün ters tarafa verilip, atılan frikikte bariz ofsaytı görmemesi, dönen top sonrası yediğimiz gol gerçekten çok canımızı acıtıyor. Bunlar önemli puan kayıpları. Tabii ki biz bu hakem hatalarına sığınmak istemiyoruz ama burada hakkımızı aramak istiyoruz. Adil bir yönetim istiyoruz, özellikle bu hafta yine ligin kaderini etkileyecek bir maç. Bu maç çok önemli, burada herhangi bir takıma hata yapılsın istemiyoruz. Ne bize ne rakibimize ama dediğim gibi eğer VAR varsa müdahale etmesi gerekiyor. Maalesef bu saydığım üç maçta VAR'da müdahale bile olmadı ve bizim hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Bu konuda üzgünüz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür hatalar yaşamayız" diye konuştu.