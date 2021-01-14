Ömer Faruk Beyaz neden ayrılıyor?

Transfer dönemi 5 Ocak 2021 itibarıyla resmen başladı ve gündem de hareketlendi...

Yaz transfer döneminde en çok hamle yapan kulüplerden olan ve devre arası transfer gündemini de en çok meşgul eden Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, geleceği yıllardır merak edilen Ömer Faruk Beyaz'la ilgili açıklamalar yaptı. Belözoğlu, 17 yaşındaki futbolcuya daha önce hiç yapılmamış bir projeyle gidildiğini ancak görüşmelerin olumsuz ilerlediğini duyurdu. Ömer Faruk Beyaz geçen sezonun son maçında kaptanlık pazubendini Emre Belözoğlu'ndan almış, bu sezon da rekabete hazır olduğunu dile getirmişti. Bundan sadece birkaç ay önce kaptanlık pazubendini takan Ömer Faruk Beyaz ayrılık noktasına nasıl geldi? Schalke 04 ve Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgisinin bulunduğu Ömer Faruk yurt dışına giderse Mustafa Kapı'dan sonra benzer bir senaryo bu kez Fenerbahçe'de yaşanmış olacak.

Peki bu ülkenin gençleri neden yurt dışına çıkmak istiyor?

Cevabı basit: Çünkü şans bulamıyorlar.

MUSTAFA KAPI: ALTYAPIYA KAZANDIRILDI, SÖZLEŞME UZATMADI, KADRO DIŞI KALDI, LILLE'E TRANSFER OLDU

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi 10 Ekim 2019'da her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesinde Türkiye'den iki isme yer vermişti. Başakşehir'den Muhammed Emin Sarıkaya ve Galatasaray'dan Mustafa Kapı bu listeye girmişti. Fatih Terim'in bir önceki döneminde altyapıya kazandırılan deyim yerindeyse üzerine titrenen Mustafa Kapı, 17 Şubat'ta kadro dışı kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı. 12 Eylül 2020'de Lille'e transfer olan Mustafa Kapı "Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim" diyerek helallik istemişti.

Mustafa Kapı, 18 yaşına girdiğinde Galatasaray'la sözleşme yenilemeyerek Lille'e transfer olmayı tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp bu transferden sadece yetiştirme bedeli kazandı. Türk futbolu için benzer bir süreç şu anda Ömer Faruk Beyaz konusunda yaşanıyor...

ÖMER FARUK KAPTANLIK PAZUBENDİNİ TAKTI

Fenerbahçe geçen sezonun son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken Ömer Faruk Beyaz da kaptanlık pazubendini takmıştı. Şimdi sportif direktör olan Emre Belözoğlu 64. dakikada oyundan alınırken kaptanlık pazubendini de genç futbolcuya vermişti. Yeni sezon öncesinde 17 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımı'na davet edilen Ömer Faruk Beyaz hem ay-yıldızlı hem de sarı-lacivertli formayla ilgili açıklamalar yapmıştı. Mert Hakan ve Jose Sosa transferlerine rağmen rekabete girmek istediğini dile getiren Ömer Faruk "Genç oyuncu her zaman rekabete hazır olmalı. Oynamak için savaşmak gerekiyor. Kiralık gitme gibi bir durumum yok. Takımda devam edeceğim. Forma şansı ne kadar bulacağıma bakacağız" demişti.

SEZON ÖNCESİ 'REKABETE HAZIRIM' DEDİ

Avrupa'dan birçok kulübün uzun süredir takibinde olduğu genç yıldız adayı gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini de aktarmış ve "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BELÖZOĞLU DEĞER VERDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ

Emre Belözoğlu 5 Kasım 2020'de Ömer Faruk'la ilgili konuşmuş ve "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." demişti. Dün yeni bir açıklama yapan Belözoğlu şunları söyledi:

"Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."

2000 VE SONRASINDA DOĞAN OYUNCULAR İLK 11'DE SADECE 58 MAÇA ÇIKTILAR!

Süper Lig kulüpleri kendi gencini sevmiyor. Dillerden düşmeyen altyapılardan hasbelkader çıkan oyuncular, A Takımlarında ne süre bulabiliyor ne de rol. Bunu da ortaya rakamlar koyuyor... Bu sezon Süper Lig'de 2000 ve sonrası doğumlu oyuncular, Süper Lig'de toplamda 5 bin 657 dakika süre aldı. Geride kalan 180 maçta 2000 ve sonrası doğumlu oyuncuların ilk 11'de başladığı maç sayısı ise sadece 58. Fenerbahçe 2000 ve sonrasında doğan bir futbolcusuna ilk 11'de hiç şans vermezken Ömer Faruk Beyaz ligde 8, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise 5 dakika süre alabildi.

SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN YAŞLI LİGİ, FENERBAHÇE İSE EN YAŞLI 15. TAKIMI!

Süper Lig, 31 Aralık 2020 itibarıyla 28,9 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi olma yarışında Kıbrıs Rum Kesimi'ni geride bırakarak zirveye çıktı! Avrupa'daki 30 lig baz alındığında en yaşlı 10 takımın 7'si de Süper Lig'den oldu. 28,1 yaş ortalamalı Fenerbahçe de Avrupa'nın yaş ortalaması en yüksek 15. takımı oldu. Real Madrid 22,2 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç dördüncü, 22,3 yaş ortalamalı RB Leipzig en genç beşinci, 23,4 yaş ortalamalı Bayern Münih en genç otuzuncu, Barcelona otuz birinci takımı oldu.

TRANSFERDE DE AVRUPA'YI 'SOLLADIK'

Yaş ortalamasında zirvede bulunan Süper Lig'de bulunan 21 kulüp, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Rusya, Hollanda liglerini transferde de 'solladı'. Liglerde bulunan takım sayısı farklı olduğu için takım başına yapılan ortalama ise, yedi ligdeki kulüp başına ortalama transfer sayısının yüzde 66 üzerindedir. TÜFAR'ın araştırmasına göre İngiltere Premier Lig'de transfer edilen oyuncuların yaş ortalaması 24,36, Bundesliga'da 24,13, La liga'da 26,05, Serie A'da 24,69, Ligue 1'de 23,96, Rusya Premier Lig'de 25,41 ve Hollanda Eredivisie'de 23,99'du. Süper Lig'de ise yaş ortalaması 26,55'ti. Bu yedi ligde kulüp başına 7,27 transfer yapılırken Süper Lig'de takım başına 12,05 transfer yapıldı.

TRANSFERDE YABANCI OYUNCULARIN EZİCİ ÇOĞUNLUĞU VAR

Ligimiz, UEFA'da ve Türkiye ile Rusya dışındaki 6 ligde geçerli olan yabancı oyuncu transfer sayısında da zirveyi kaptırmadı. 21 kulüp kadrosuna 73 yerli futbolcu katarken 180 yabancı oyuncuyu transfer etti. Transferlerdeki yerli oyuncu oranı yüzde 29'da kalırken yabancı oyuncuların transferi yüzde 79 oldu. Bu da diğer yedi ligden ve yedi ligin ortalamasından da yüksekti.

Kulüp sayısındaki farklılıkları göz önünde bulunduran TÜFAR takım başına transferleri de mercek altına alarak Süper Lig'de kulüp başına 8,6 yabancı oyuncu transferi yaptığını belirtiyor. Bu da yedi lig ortalamasının yaklaşık iki katı.

YERLİYE HARCANAN PARANIN YÜZDE 61'İNİ RAVİL TAGİR TRANSFERİ OLUŞTURUYOR

Ligde brüt transfer harcamasının düştüğünün belirtildiği raporda ligimizde nitelikli yerli oyuncu sayısının tükenme noktasına geldiğine vurgu yapılıyor. Öyle ki yerli oyuncuya yapılan harcamaların yüzde 61'ini tek bir futbolcu yani Ravil Tagir (Kazakistan doğumlu) transferi oluşturuyor! Süper Lig kulüpleri harcamalarının yüzde 88'ini yabancı oyuncuya yapıyor.