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Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı! Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nerelidir?

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınmıştı. Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nerelidir? İşte detaylar...

Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı! Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nerelidir?
AA

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan milletvekilliği düşürülmüş ve HDP'ye kapatma davası açılmıştı. Mecliste gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU TBMM'DEN AYRILMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM Genel Sekreterliğinin suç duyurusu ve basından elde edilen bilgi ve belgeler sonucunda, 17 Mart 2021'de hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düştüğü, ancak TBMM binasından ayrılmadığı ve ayrılmayacağını da sosyal medyadan açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, eski Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu hakkında, "TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Meclis'te milletvekili gibi hareket etmesi ve 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'ndan ayrılıp HDP Grup katına çıktığı sırada kendisiyle birlikte yürüyüşe geçen gruptan 'biji serok apo' sloganları atılması" nedeniyle "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası yapmak" maddelerinden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sonra şahıs serbest bırakılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

GERGERLİOĞLU'NUN İFADESİ

Edinilen bilgiye göre Gergerlioğlu, Kavaklıdere Şehit Mithat Ülker Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde, milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldüğünü ifade ederek, "Milletin Meclisi'nde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu? TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM'de bulunmamdan, açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasına ilişkin görüntülerin ise kendisinin içinde bulunduğu grupla alakalı olmadığını dile getirerek, "Sahte ithamlar yanıltıcıdır." iddiasında bulundu.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1965'te Isparta, Şarkikaraağaç'da doğdu.

Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı.
2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı.
Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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