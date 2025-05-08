Ömer Yalçınkaya: Eninde sonunda buraya geldik

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Dörtlü Final karşılaşmaları öncesi açıklamalarda bulundu.

Yalçınkaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yarın başlayacak Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde sarı-kırmızılı takımın SUNEL Arena'da yaptığı antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BU BAŞARILAR TAMAMEN BİR EKİP İŞİ" Yalçınkaya, 2018'de kadınlarla Avrupa Kupası'nı kazandıklarını hatırlatarak, "Bunlar çok güzel tesadüfler. Çünkü bu başarılar tamamen bir ekip işi. Kupa kazandığımız dönemde birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarım takıma büyük emek verdi. Bu sayede Galatasaray da birçok kupa kazandı. Bu kupaları kazandığımız dönemde çalışıyor olmam güzel bir tesadüf." ifadelerini kullandı.

"ENİNDE SONUNDA BURAYA GELDİK" Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına değinen Yalçınkaya, "Beş sezondur Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu 5 sene içerisinde ilk defa Dörtlü Final'e kaldık. Bunları sadece tesadüfe bağlamak doğru olmaz. Kurulan kadrolar, kimya, koçun ve yönetimin iletişimi çok önemliydi. Eninde sonunda buraya geldik. Bununla gurur duyuyoruz. Yakup Sekizkök'ün başantrenör olarak burada çok büyük emeği var. Takımın kurulmasında ve çalışmasında büyük emek harcadı kendisi. Mayıs ayına kadar geldik. Galatasaray'ın mottosu çok uydu. 'Mayıslar bizimdir.' cümlesi basketbol için de bu sene geçerli oldu. Bundan dolayı gururluyuz." şeklinde görüş belirtti.