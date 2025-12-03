Şef Ömür Akkor Masterchef'in konuğu oluyor! Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, şef ceketleri sahibini bulmaya başladı. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'te günün konuğu Şef Ömür Akkor oluyor. Bilgi ve tecrübesiyle programa renk katacak ünlü şef, yarışmacılardan fırınlanmış patatesli mantı, bakla hamurundan helva yapmalarını istiyor. MasterChef'in yeni bölümü öncesinde Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki, "Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında?" İşte Ömür Akkor'un biyografisi...
MasterChef, yeni bölümünde Şef Ömür Akkor'u ağırlıyor. Hitit, Selçuklu, Osmanlu mutfağına hakim ünlü şef mutfağa ve mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Ömür Akkor, son 15 yıldır Türk mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır. Peki, Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli, nerelerde çalıştı? İşte detaylar...
ÖMÜR AKKOR KİMDİR?
Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.
'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.
'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Yunus Emre adında ikiz kardeşi bulunan Ömür Akkor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir şeftir. İkiz kardeşler asla aynı mutfağa girmediğini, farklı tarzlarından dolayı anlaşamadıklarını söylemişlerdir.
Ömür Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “ Türk Mutfağı” dersleri veriyor. 'Bursa Mutfağı' kitabı ile dünyanın en prestijli yemek kitabı yarışması “Gourmand World Cookbook Awards”ta,“Yerel Mutfak” kategorisinde 2009'un en iyi kitabı ödülünü alan Akkor, Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için Türkiye'nin illerini gezerek bilgi toplamış.