On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta 850. çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da 5 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi 2 bin 79 lira 55'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 108 lira 75'er kuruş, 7 bilen 20 bin 917 kişi 20 lira 70'er kuruş, 6 bilen 126 bin 259 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 499 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Döşemealtı, Bursa'nın Gemlik ve Nilüfer ile İstanbul'un Fatih ve Bağcılar ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 266 bin 194 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 903 bin 342 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 503 bin 598 lira 75 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 19 Kasım 2018

04

08

12

14

16

17

19

23

31

32

35



36

37

38

41

42

51

54

57

63

64

73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / DÖŞEMEALTI - BURSA / GEMLİK - BURSA / NİLÜFER - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı : 5

9 bilen kişi sayısı : 109

8 bilen kişi sayısı : 2.092

7 bilen kişi sayısı : 20.917

6 bilen kişi sayısı : 126.259

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 174.499



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67.986,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.079,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL





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