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On Numara çekiliş sonuçları! 10 bilen 5 kişi çıktı! İşte MPİ 19 Kasım On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen "On Numara" çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 67 bin 986 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte 19 Kasım MPİ On Numara çekilişi sonuçları

20.11.2018 - 07:19 | Güncelleme:

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta 850. çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da 5 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi 2 bin 79 lira 55'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 108 lira 75'er kuruş, 7 bilen 20 bin 917 kişi 20 lira 70'er kuruş, 6 bilen 126 bin 259 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 499 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Döşemealtı, Bursa'nın Gemlik ve Nilüfer ile İstanbul'un Fatih ve Bağcılar ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 266 bin 194 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 903 bin 342 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 503 bin 598 lira 75 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 19 Kasım 2018

  • 04
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  • 23
  • 31
  • 32
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 41
  • 42
  • 51
  • 54
  • 57
  • 63
  • 64
  • 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / DÖŞEMEALTI - BURSA / GEMLİK - BURSA / NİLÜFER - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı : 5
9 bilen kişi sayısı : 109
8 bilen kişi sayısı : 2.092
7 bilen kişi sayısı : 20.917
6 bilen kişi sayısı : 126.259
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 174.499

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67.986,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.079,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

 

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