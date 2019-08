On Numara'da kazandıran numaralar dün akşamki çekilişin ardından merak ediliyor. On Numara sonuçlarına göre İstanbul Beyoğlu ve Bağcılar'dan iki talihli 10 bilerek kişi başı 172 bin 444 lira ikramiye kazandı. On Numara çekiliş sonuçları şöyle:

ON NUMARA SONUÇLARI - 20 AĞUSTOS: 03 - 07 - 10 - 12 - 17 - 20 - 22 - 26 - 28 - 35 - 38 - 42 - 45 - 49 - 50 - 61 - 62 - 70 - 72 - 74 - 77 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYOĞLU - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 167

8 bilen kişi sayısı : 2.575

7 bilen kişi sayısı : 23.760

6 bilen kişi sayısı : 125.368

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 176.601

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 172.444,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.377,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri çekilişten sonra yarım saat içerisinde yine www.mpi.gov.tr adresinden açıklanıyor.