Onana'ya Fransa'dan 2 talip!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Jean Onana ile yolları ayırmak için çalışmalar sürüyor.

Hem orta alandaki kalabalık hem de yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmek istenen Kamerunlu futbolcuya Fransa'dan talipler var.