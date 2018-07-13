Kastamonu’da Başköy köyünde bir süre birlikte alkol alan Cevat Mantaroğlu (42) ile akrabası Hamdi M. (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Cevat Mantaroğlu ile Hamdi M. arasında silahlı kavga yaşandı. Silahlı kavgada ağır yaralanan Cevat Mantaroğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken Hamdi M. ise, özel bir araçla Kastamonu Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Cevat Mantaroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası emniyet güçleri, Başköy köyünde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Köyde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, ayrıca hastane önünde park halindeki üzerinde kurşun izleri bulunan bir araca da el koydu. Araç, jandarma ekiplerince otoparka çekildi. Yaşanan olay sonrası her iki tarafında yakınları hastaneye geldi. Hastanede Cevat Mantaroğlu’nun ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

İKİ AİLEYİ SAKİNLEŞTİRMEK ZOR OLDU

Jandarma ekipleri, her iki aileyi de sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Öte yandan jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili olarak Şahin M. ile kardeşi Kamil M.’yi ve tedavisi devam eden Hamdi M.’yi gözaltına aldı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cevat Mantaroğlu’nun ise, cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.