İstanbul'un iki yakasında sabah saatlerinde yatlarda yangın çıktı. İlk yangın Bakırköy'deki Ataköy Marina'da bağlı bulunan yatta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ve sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangın nedeniyle yatta hasar oluştu. Kısa sürede diğer yatlara sıçramadan söndürülen yatta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

KISA SÜRE SONRA PENDİK

Pendik sahilindeki marinada bakım amacıyla kızağa çekilen yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu. Her iki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.