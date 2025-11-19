Habertürk
        Önce çaldı sonra teslim etti! | Son dakika haberleri

        Önce çaldı sonra teslim etti!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cüzdanını yere düşürdü. Arkasındaki adamda sanki kendisine aitmiş gibi alıp gitti. Fakat o anları kaydeden güvenlik kamerasını hesaba katmamıştı. Çaldığı cüzdanı kendi elleriyle teslim etmek zorunda kaldı.

        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:18
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cüzdanını yere düşürdü.

        Arkasındaki adamda sanki kendisine aitmiş gibi alıp gitti.

        Fakat o anları kaydeden güvenlik kamerasını hesaba katmamıştı.

        Çaldığı cüzdanı kendi elleriyle teslim etmek zorunda kaldı.

