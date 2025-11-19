Önce çaldı sonra teslim etti! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cüzdanını yere düşürdü. Arkasındaki adamda sanki kendisine aitmiş gibi alıp gitti. Fakat o anları kaydeden güvenlik kamerasını hesaba katmamıştı. Çaldığı cüzdanı kendi elleriyle teslim etmek zorunda kaldı.

