Önce çaldı sonra teslim etti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cüzdanını yere düşürdü. Arkasındaki adamda sanki kendisine aitmiş gibi alıp gitti. Fakat o anları kaydeden güvenlik kamerasını hesaba katmamıştı. Çaldığı cüzdanı kendi elleriyle teslim etmek zorunda kaldı.
Giriş: 19.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:18
