Önce tartıştılar! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi, Sardunya Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında görenleri şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablasının evine misafirliğe gelen Sinan G. (50) ile Dursun B. (74) sokak ortasında sözlü bir şekilde tartışma başladı.

EVE GİDİP TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesinin ardından Dursun B., yakın bölgedeki müstakil evinden tüfekle geri döndü.

Sinan G.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Etrafa ateş açmaya başlayan Dursun B., çöp konteynerlerinin arkasına gizlenen Sinan G.’nin göğüs kısmına bir el ateş etti. Olayı gören mahalleli, yaşlı adamı etkisiz hale getirirken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN VURULDU AĞIR YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sinan G.’yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürürken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dursun B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"MAHALLEDE SORUN ÇIKARIYORDU" İDDİASI

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinleri, yaşlı adamın sık sık mahallede sorunlar çıkardığını ileri sürdü.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan olay anı mahalledeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun B.’nin elindeki tüfekle çöp konteyneri etrafında Sinan G.’yi bulmaya çalışması yer alırken, görüntüyü çeken kişinin de, “Her yere ateş ediyor. Adrenalin pompası gibi. Vallahi vuracak adamı herhalde” dediği yer aldı.