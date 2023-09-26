Önce Tokyo sonra Avrupa turnesi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Denizbank 2023-2024 sezonunu açmaya hazırlanıyor. Açılış konseri, 29 Eylül’de AKM’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Orkestra açılış konserinin ardından önce Tokyo’ya gidecek ardından Avrupa turnesine çıkacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yepyeni bir sezonu karşıladığı ilk konserinde şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra Cumhuriyetimizin yetiştirdiği keman sanatçısı Cihat Aşkın’a eşlik edecek. Üç farklı ülkeden üç değerli besteciye yer verileceği konserde, Japon çok sesli müziğinin özverili bestecisi Yasushi Akutagawa’nın Triptyque adlı eseri, ülkemizin ulusal müziğine özgün bir soluk kazandırmış olan Ulvi Cemal Erkin’in Keman Konçertosu ve Rus müziğinin değerli bestecisi Tchaikovsky’nin Dördüncü Senfonisi seslendirilecek.

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Açılış konserinde ardından İDSO, Japonya Kültür İşleri Ajansı ve Japon Senfoni Orkestraları Derneği davetlisi olarak, 4 ila 7 Ekim tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek olan “Asia Orchestra Week 2023” festivaline gidecek. 20 yıl aradan sonra tekrar Tokyo’da konser verecek olan İDSO, 6 Ekim akşamı Tokyo’nun en prestijli konser salonlarından biri olan Tokyo Opera City Concert Hall’da, şef Gürer Aykal yönetiminde, Cihat Aşkın’la beraber seyirci karşısına çıkacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl şerefine 27 Ekim’de AKM’de verilecek konserde ise İngiliz şef Howard Griffiths yönetiminde ülkemizin yetiştirdiği parlak piyanistlerden Can Çakmur’a eşlik edecek. Shostakovich’in İkinci Piyano Konçertosu’nun yanı sıra Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Tüzün gibi bestecilerin, halk ezgilerimizin ruhunu yansıtan en güzel eserlerini seslendirecek. Bu konserin ardından İDSO, Cumhuriyet’in 100 Yılı etkinlikleri kapsamında aynı programla 29 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Berlin ve Zürih Başkonsolosluğu aracılığı ile Dış İşleri ve Kültür Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek Avrupa turnesine çıkacak. Orkestra şefi Howard Griffiths yönetiminde, Can Çakmur ile birlikte, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 30 Ekim’de dünyanın en prestijli salonlarından Berlin Filarmoni’de, 1 Kasım’da Zurich Tonhalle Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Bu özel konser ve turnelerin dışında, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında Cuma günleri en özel repertuvarları, yıldız konuk ve şeflerle AKM’de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Yıl boyunca İDSO Daimi Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura, Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Naci Özgüç, Tolga Taviş, Can Okan, Hakan Şensoy, İbrahim Yazıcı ve Burak Tüzün gibi önemli Türk orkestra şeflerinin yanı sıra Alessandro Cedrone, Lior Shambadal, Howard Griffiths, Andreas Ottensamer, Howard Griffiths, Alfonso Scarano, Carlo Rizzari, Sascha Goetzel, Ryan McAdams, Ari Rasilainen, Alexander Rudin ve Lionel Bringuier gibi önemli yabancı isimleri konuk şef olarak ağırlayacak.