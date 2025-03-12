Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!

Türkiye’de havalar önce yaz gibi sıcak, ardından sokaklar yeniden kış gibi soğuk olacak görünüyor. Mevsim kıştan ilkbahara dönerken doğada büyük bir enerji transferi yaşanıyor.

Okyanus ve deniz akıntılarıyla sıcak sular kuzeye, soğuk sular güneye iniyor. Ülkemizi etkileyecek sıcak ve soğuk hava dalgaları da bu enerji transferini atmosfer aracılığıyla yapıyor. Farklı karakterde havanın yer değişimi ve ekvatoryal rüzgarların, artık güneşin daha dik açıyla düştüğü orta enlemleri ısıtmasıyla çöl üzerinden kuzey kesimlere toz taşınıyor.

Aslında bu rüzgarlar Cezayir-Libya-Mısır’ı yani Sahra Çölü'nü yatay geçerek Doğu Akdeniz’e ve Suriye’ye ulaşıyor, ancak bu tam batı-doğu yönlü akış bir süre sonra kuzey-kuzeydoğuya yani Türkiye’ye doğru kıvrılıyor. Bu sayede ısınan ve toz toprak partikülü konsantrasyonu tavan yapan İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ege geneli ile İç Anadolu’da hava kalitesi düşüyor. Hassas bünyelerin, nefes ve solunum hastalıkları olanların tedbirli olmasında yarar var, bu toz taşınımı en az 3 gün daha sürecek. Hatta hafta sonu daha da yoğun olabilir.

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Sıcak karakterli hava ile mart ayında en yüksek sıcaklık rekorları kırılmasını beklediğimiz yerler var, özellikle 14-15-16 Mart tarihlerinde güney kıyılarımızın ve Adana çevresinin 32-33°C’lere çıkma ihtimali var. İstanbul’da ise hafta sonu 25 ila 30°C arasında değişen sıcaklıklar kaydederiz.

Ankara benzer şekilde hafta sonu 25°C’leri rahatça aşacak, doğuda Erzurum-Ağrı arasında gündüz 20°C’ye çıkacak sıcaklıklar ile dağların karları hızla erimeye başlayacak. Artvin’de yaşanan heyelanlar (Ve devrilmeden 50 metre yol alan binalar), hafta sonu daha çok şehirde risk oluşturacaktır. Artvin örneğinde olduğu gibi dik yamaçlı yerlere, dağ yolculuklarına çıkarken karayollarının çığ ve heyelan uyarılarını yakından takip edelim.

Türkiye’yi mart ayı ortasında yaz havasına sokacak bu çöl rüzgarlarının ardından, gelecek hafta 18 Mart Salı bu kez Kuzey Avrupa’dan Rusya’ya, oradan Kırım üzerini geçerek ülkemize Karadeniz üstünden ulaşacak yeni bir soğuk hava dalgası söz konusu. Bu durum şu anki tahminlere göre Ankara, Eskişehir, Niğde, Konya, Sivas, Kayseri gibi büyük merkezlere kar yağışları getirebilir. Atalarımızın kapıdan baktırır dediği bir 3-4 gün geçirebiliriz. Doğu Akdeniz henüz son soğuk hava dalgasının yaralarını saramadan, yeni bir don tehlikesi yaşayabilir. Ayrıca Manisa-Uşak-Kütahya gibi İç Ege’de gece sıcaklıkları haftaya yeniden 0°C’nin altına düşebilir.