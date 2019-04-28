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Önder Açıkbaş: Bizim için büyük ayrıcalık

Televizyoncu ve gazeteci Mesut Yar, 52. yaş gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününe Barış Falay, Aslı Omağ, Furkan Palalı, Tolga Güleç, Ivana Sert, Nergis Kumbasar, Önder Açıkbaş, Yavuz Seçkin gibi birçok ünlü isim katıldı. Yar, "Her sene yapıyoruz bunu çünkü her sene doğuyorum ben. Yarım asırı devirdim. Ondan sonra geriye saymak gerekirmiş ama 52 oldum" diye konuştu

Önde Açıkbaş

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Televizyoncu ve gazeteci Mesut Yar, 52. yaş gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününe Barış Falay, Aslı Omağ, Furkan Palalı, Tolga Güleç, Ivana Sert, Nergis Kumbasar, Önder Açıkbaş, Yavuz Seçkin gibi birçok ünlü isim katıldı.

Pastasını kestikten sonra duygularını dile getiren Mesut Yar, "Amerika'nın oskarı varsa Türkiye'nin de Mesut'u var. Her sene yapıyoruz bunu çünkü her sene doğuyorum ben. Yarım asırı devirdim. Ondan sonra geriye saymak gerekirmiş ama 52 oldum" diye konuştu.

Toplu fotoğraflar sırasında Aslı Omağ'a sarılan ve övgüler yağdıran Mesut Yar, "Biz abi kardeş değiliz, aslında baba kızız. O da, ben de babamızı çok erken kaybettik. Türkiye'nin gördüğü en iyi oyuncu ve inanılmaz bir sesi var. İnşallah benimle bir gün düet yapar" dedi.

Önder Açıkbaş, geceye esprileriyle damga vurdu. Açıkbaş, "Bizim için büyük ayrıcalık, bu sürekli düzenleniyormuş çünkü. İlk defa bu yıl katıldım. Programda zoraki davet etti" deyince kahkahalar havada uçuştu. Önder Açıkbaş, esprilerine, "Çok iyi ağırlanıyoruz, menüde levrek ve  var. Bizim sık sık karşılaşabildiğimiz besin maddeleri değil" diye devam etti.

 

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