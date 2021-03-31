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Önemli destek uygulamaları bugün sona eriyor

Pandemi koşullarında başlatılan önemli destek uygulamaları yeni bir karar alınmadığı takdirde bugün sona eriyor. Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkmasının ardından geçen yıl mart ayının son haftasında devreye alınan 3.8 milyon kişinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği ile, Türk Lirası mevduatta stopajı 1 yıla kadar vadede yüzde 12'den 3'e indiren uygulama bugün sona eriyor

Önemli destek uygulamaları bugün sona eriyor

Pandemi döneminde istihdamı ve TL tasarrufları desteklemek amacıyla başlatılan önemli uygulamalar bugün sona erecek. Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl mart ayının son haftasında kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) devreye sokuldu. Ödenekten yararlanma koşulları esnetilerek son 3 yılda 450 gün primi bulunan ve son 60 gün hizmet akdi ile çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açıklamalarında kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini belirtmişti.

Bugün sona erecek uygulamalardan biri mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kar paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili. 30 Eylül 2020 tarihinde 3032 sayılı karar ile söz konusu yapılan stopaj oranlarında 3 ay süreyle ciddi indirime gidilmiş, daha sonra 31 Aralık'tan itibaren bu süre 3 ay daha uzatılarak 31 Mart'a ertelenmişti.

Stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 yerine sıfır uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde 1 Nisan'dan itibaren TL mevduat hesaplarında ve katılım paylarında eski oranlara geri dönülecek.

2019'da TL mevduatlardan 19 milyar TL'ye yakın stopaj kesintisi yapılırken, 2020'ye ilişkin toplam rakam henüz netleşmiş değil.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 31 MART'TA DOLACAK

Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açıklamalarında kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini belirtmişti. Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl mart ayının son haftasında devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasından şimdiye kadar 3,8 milyon kişi yararlandı.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanıyor. Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Buna göre ocak ayında yapılan artışla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL'ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.

Kısa çalışma ödeneğinin bitmesiyle yaklaşık 1,3 milyon çalışanın ücretsiz izne geçirilmesi bekleniyor. Ücretsiz izin desteği ise halen 1.430 TL olarak uygulanıyor.

SİGORTA PRİMİ YAPILANDIRMADA İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN

Öte yandan sigorta prim yapılandırmasında ilk taksit ve peşin ödeme için son ödeme günü de 31 Mart olarak belirlenmiş durumda. İlk 2 taksidi ödemeyenler yapılandırmayla elde ettikleri düşük faiz ve gecikme zammının silinmesi haklarını kaybedeceği için ilk taksitlerde tahsilat oranının hangi seviyede kalacağı önem taşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta yeniden yapılandırma uygulamasına e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezleri üzerinden 2,1 milyon vatandaşın başvurduğunu belirterek "Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” demişti. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası borçlarını yapılandıranların da 31 Mart'a kadar gelir testine girerek ne kadar ödeme yapacaklarını netleştirmesi gerekiyor.

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