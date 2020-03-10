AA

Fındık, Turhal Belediyesine ait araçla Ankara'dan ilçeye getirildi. Fındık için hayvan barınağının bahçesinde görevlilerce mezar hazırlandı.

AA'nın haberine göre, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıdı. Fındık'ın gömülmesinden sonra Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıdı. Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü, mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Bu da Fındık'ın özel bir hatırası oldu. Fındık çok güzel bir öğretici oldu. Bir şeyleri öğretti. Çocuklar ziyarete geldiğinde Fındık'ın, anlatılacağı bir hikayesi olacak." dedi.

Bu arada okulun öğretmeni Mustafa Önlen de Fındık'ı yolculayanlar arasında yer aldı.