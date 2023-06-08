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OnlyFans kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? OnlyFans yeniden açılır mı?

Yetiştik içerik platformu OnlyFans, Türkiye'de erişim engeli getirildi. Sosyal medyada günün hakkında en çok konuşulan konulardan biri olan OnlyFans'ın kapatılması ile ilgili; OnlyFans neden kapatıldı ve yeniden açılır mı soruları gündem oldu. İşte, ayrıntılar...

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  • OnlyFans kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? OnlyFans ne zaman açılacak ve yasaklanma nedeni nedir?

    2016 yılında kurulan İngiltere merkezli erotik içerik sitesi OnlyFans, Türkiye'de erişime kapatılması ile gündeme geldi. Söz konusu durumun ardından OnlyFans neden kapatıldı sorusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • OnlyFans kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? OnlyFans ne zaman açılacak ve yasaklanma nedeni nedir?

    ONLYFANS NEDEN KAPATILDI?

    OnlyFans'ın kapatılması ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak söz konusu yetişkinlere yönelik içerik sitesinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER)'e yapılan şikayetler sonrası erişim engeli getirildiği iddia edildi.
  • OnlyFans kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? OnlyFans ne zaman açılacak ve yasaklanma nedeni nedir?

    ONLYFANS YENİDEN AÇILACAK MI?

    OnlyFans platformunun kapatılma sebebinin henüz açıklanmaması nedeniyle yeniden açılıp açılmayacağı da netlik kazanmış değil.

    Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.
  • OnlyFans kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? OnlyFans ne zaman açılacak ve yasaklanma nedeni nedir?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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