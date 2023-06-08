ONLYFANS NEDEN KAPATILDI?



OnlyFans'ın kapatılması ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak söz konusu yetişkinlere yönelik içerik sitesinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER)'e yapılan şikayetler sonrası erişim engeli getirildiği iddia edildi.