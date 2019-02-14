'Bu Aşktan Gidiyorum', 'Nevizade Geceleri' ve 'Şereftir Seni Sevmek' adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Mete, Sevgililer Günü'nde birbirine kavuşamayan ve birbirlerine özlem duyan âşıkların duygularını yeni şarkısı 'Bu Senin Şarkın' ile getirecek.





KLİPTE ÇİĞDEM BATUR SÜRPRİZİ

Onur Mete, Sevgililer Günü'ne özel olarak sözlerini yazdığı, bestesini yaptığı 'Bu Senin Şarkın', unutulmaz şarkılar arasına girmeye aday. Şarkının aranjesini ise Birkan Şener ile Gökçer Turan yaptı.

Şarkının klibinde ise ünlü oyuncu Çiğdem Batur, Mete'ye eşlik etti. Kavuşamayan iki sevgilinin anlatıldığı klipte Çiğdem Batur, gözyaşlarına hakim olamadı.