Show TV’de ekrana gelecek Ay Yapım’ın uzun süredir merakla beklenen dizisi Çarpışma’nın çekimleri başladı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.





‘Çarpışma’ya usta oyuncu Onur Saylak da katıldı.Saylak, ‘Çarpışma’ dizisinde hikayenin kilit noktasındaki ‘Veli Cevher’ karakterini canlandıracak. İzleyicileriyle buluşmaya hazırlanan ‘Çarpışma’nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor.





"HERKES DÖNER OLAY MAHALLİNE!"

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın "Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!" sözleri dikkat çekiyor.





ÇAPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle, Kasım’da Show TV’de başlıyor.





İşte "Çarpışma"nın ilk teaser'ı:

‘Çarpışma’ Kasım’da Show TV’de!

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