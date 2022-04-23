Onur Seyit Yaran: Haluk Bilginer en beğendiğim oyuncu

"Haluk Bilginer en beğendiğim oyuncu" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Onur Seyit Yaran, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tura çıkan Yaran, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

"KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Rol aldığı dizideki karakteri beğenilen Onur Seyit Yaran, "Enerjimiz tuttu, karşılığını alıyoruz. Bir oyuncu olarak daha ne istenebilir ki?" dedi.

Yaran, "Senaryo geldiğinde bekliyordum. Zengin kötü çocuktan bir anda iyiye dönmenin seyirciyi de sevdireceğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

En beğendiği oyuncunun Haluk Bilginer olduğunu ifade eden Onur Seyit Yaran, hedefinin İspanya olduğunu sözlerine ekledi.

"DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM"

Yaran, "İspanyolca öğreniyorum. Oradaki sinema sektöründe yer almayı istiyorum. Bu yaz oraya gidip, kültürlerini ve dilini öğrenmek istiyorum. Tatil taraftarı değilim, öğrenmek istiyorum. Daha iyi olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"BU SORUYU HAVADA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Aşk hayatı hakkında da konuşan oyuncu, "İyiyiz, güzeliz bu aralar. Tanınmayan biri ama ben tam olarak cevap vermek istemiyorum. Bu soruyu havada bırakmak istiyorum. Tabii ki dışarıda görülürsem saygı duyarım ama oyunculukla gündeme gelmek istiyorum." diyerek, kaçamak yanıt verdi.